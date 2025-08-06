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    假交友被洗腦投資洋酒 裝潢工急脫單慘被騙34萬元

    警方趁雙方相約碰面交款時，控制逮捕前來取款的吳姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

    警方趁雙方相約碰面交款時，控制逮捕前來取款的吳姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/06 13:57

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市連姓男子在臉書社團被不明女子搭訕，雙方短暫介紹彼此後，對方拋出投資洋酒可高獲利又能一親芳澤為誘餌，令連男誤以為可脫離單身又能賺錢，短短1個月投入34萬元，直到友人提醒後，才驚覺落入詐騙集團陷阱，警方獲報前天將對方誘出，逮捕吳姓車手移送偵辦。

    中和警分局調查，單身許久的36歲連姓男子，從事裝潢木工工作，他在7月初加入臉書交友社團後，被不明女子帳號加入好友，而對方相簿還張貼許多美照，雙方進一步交談後，連男很快就墜入愛情陷阱，雙方便邀約見面。

    據查，對方抓住連男急欲脫單的念頭，轉移話題邀請他投資洋酒威士忌，還誆稱一個月可獲利將近30%，此話令連男相當動心深信不疑，便與對方派出的假業務面交34萬元現金，直到連男被友人提醒這是詐騙，才恍然大悟向警方報案。

    警方指出，連男因仍與詐團持續聯繫，便將計就計配合進行誘捕，於前天將對方約至中和區連勝街某超商碰面，待57歲吳姓車手現身取款時，埋伏警力上前將其控制逮捕，查扣收據、手機及面交款項30餘萬元。

    警詢時，吳嫌辯稱自己是在網路上找工作，依照對方指示前來收款，並不知情有詐騙行為，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方呼籲，詐團時常透過社群網站或交友APP搭訕被害人，獲得信任後就誘導來路不明的網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、菸酒茶葉等，民眾網路交友務必提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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