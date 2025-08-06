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    驚悚！ 台中男疑床上抽菸引火上身 衝陽台抓欄杆哀號喪命

    洪男疑受困9樓陽台，逃生不及被燒死。（民眾提供）

    洪男疑受困9樓陽台，逃生不及被燒死。（民眾提供）

    2025/08/06 13:41

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區5日深夜驚傳死亡火警！48歲洪姓男子疑在臥房床上抽菸時打瞌睡，結果菸蒂不慎引燃床單與寢具，濃煙瞬間蔓延全屋，引火燒身洪男驚醒後試圖逃生，卻因火勢太猛只能衝到陽台求救，雙手死命抓著欄杆哀號，場面怵目驚心，過程被住戶拍下，但他最終仍遭烈焰吞噬，命喪火窟。

    火警發生於西區五權八街一處大樓9樓，5日深夜傳出爆炸巨響後竄出烈焰，住戶倉皇逃生，有人拿手機拍下男子受困陽台驚恐畫面，消防局接獲報案後，緊急派遣18輛消防車與40名人員趕抵，由大隊長吳章銘指揮，約25分鐘後撲滅火勢，但洪男已在9樓陽台明顯死亡，未送醫。

    現場燃燒面積約20平方公尺，家具與雜物焚毀嚴重，經查，洪男平日打零工為生，有毒品素行，住處是姊姊讓他無償居住，而他平常有在臥室抽菸習慣，過去也曾數度躺在床上抽菸差點引發火警，女友勸阻未果，前晚雙方再度因此爭執，女友昨上午負氣離去。

    未料昨晚洪男疑又躺在床上抽菸，恍神中菸蒂不慎引燃床單及寢具，等到他驚覺時已火勢上身，情急下衝到陽台要呼救未果，命喪火窟，至於確實起火原因仍待消防局火災調查科進一步鑑定。

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