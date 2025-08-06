為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    一日同時段兩民眾遭詐直奔銀行 警一併攔阻救回血汗錢

    警方耐心向被害人宣導以裝潢名義提領現金常見詐騙手法 。（記者鄭景議翻攝）

    警方耐心向被害人宣導以裝潢名義提領現金常見詐騙手法 。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/06 13:15

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一間銀行上週接連出現兩起民眾欲提領鉅款的可疑情形，銀行行員機警通報警方，內湖分局西湖派出所員警趕赴現場及時勸阻，成功攔阻兩起合計高達160萬元的詐騙案，守住民眾辛苦積蓄。

    內湖分局今日表示，西湖派出所巡佐與警員於案發當日中午接獲玉山銀行內湖分行行員通報，稱有兩名民眾幾乎同時至該行臨櫃準備提領鉅額現金，行員發現兩人神情緊張，提領理由也不清不楚，疑似遭遇詐騙，便立刻報警處理。

    警方指出，當時一名民眾表示要提領45萬元作為結婚聘金，但在警方關懷提問下才驚覺自己遭遇假交友詐騙，對方以投資為由誘騙匯款；另一名民眾則表示須提領115萬元作為裝潢費用，但卻無法提出裝潢證明，經警方提醒後也決定回家查證並取消交易。

    警方當場向兩名民眾說明詐騙常見手法，包括假交友、假投資、假裝潢等話術，誘使民眾匯款至詐騙帳戶。兩人聽後均表示後悔險些受騙，並感謝行員與警方及時介入，避免鉅款落入不法分子手中。

    內湖分局強調，該分局與轄內金融機構建立密切合作網絡，今（114）年截至目前已成功攔阻詐騙金額逾8千萬元。警方提醒，民眾遇有可疑金錢要求時，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或就近報警，以防辛苦積蓄遭詐騙集團吞噬。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方攔阻假交友真詐財被害民眾。（記者鄭景議翻攝）

    警方攔阻假交友真詐財被害民眾。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播