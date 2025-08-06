一日同時段兩民眾遭詐直奔銀行 警一併攔阻救回血汗錢

警方耐心向被害人宣導以裝潢名義提領現金常見詐騙手法 。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/06 13:15

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一間銀行上週接連出現兩起民眾欲提領鉅款的可疑情形，銀行行員機警通報警方，內湖分局西湖派出所員警趕赴現場及時勸阻，成功攔阻兩起合計高達160萬元的詐騙案，守住民眾辛苦積蓄。

內湖分局今日表示，西湖派出所巡佐與警員於案發當日中午接獲玉山銀行內湖分行行員通報，稱有兩名民眾幾乎同時至該行臨櫃準備提領鉅額現金，行員發現兩人神情緊張，提領理由也不清不楚，疑似遭遇詐騙，便立刻報警處理。

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警方指出，當時一名民眾表示要提領45萬元作為結婚聘金，但在警方關懷提問下才驚覺自己遭遇假交友詐騙，對方以投資為由誘騙匯款；另一名民眾則表示須提領115萬元作為裝潢費用，但卻無法提出裝潢證明，經警方提醒後也決定回家查證並取消交易。

警方當場向兩名民眾說明詐騙常見手法，包括假交友、假投資、假裝潢等話術，誘使民眾匯款至詐騙帳戶。兩人聽後均表示後悔險些受騙，並感謝行員與警方及時介入，避免鉅款落入不法分子手中。

內湖分局強調，該分局與轄內金融機構建立密切合作網絡，今（114）年截至目前已成功攔阻詐騙金額逾8千萬元。警方提醒，民眾遇有可疑金錢要求時，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或就近報警，以防辛苦積蓄遭詐騙集團吞噬。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方攔阻假交友真詐財被害民眾。（記者鄭景議翻攝）

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