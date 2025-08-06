為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中男行車糾紛當街狂揮刀鋸 車道叫囂嚇壞路人

    許男當街持刀具叫囂，嚇壞用路人。（擷自「社會事新聞影音」）

    許男當街持刀具叫囂，嚇壞用路人。（擷自「社會事新聞影音」）

    2025/08/06 12:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子昨（5）日深夜駕駛TOYOTA轎車行經北屯區時，疑與其他用路人發生行車糾紛，怒火中燒之下當街失控，先後持鐵條與鋸子下車在車道叫囂，整段驚悚過程全被民眾拍下上傳社群，引發議論，而警方今（6）日迅速將許男查緝到案，依恐嚇及妨害自由罪嫌送辦。

    事發地點位於東山路與松竹路口，根據拍攝畫面與警方調查，43歲許男先在車道中間停車，隨即自車內拿出鐵條及鋸子，快步走向後方對著對方車輛方向怒吼挑釁，短暫返回車內後，他又再度持出類似刀械的工具，持續揮舞叫囂，場面一度緊張，引起其他用路人不安。

    警方獲報展開調查，根據影片及車號資料，今早循線將許男查緝到案，同時查扣涉案的器具，包含一根長約70公分的鐵條、一把黑柄鋸齒刀，以及一把紅柄舊式刀具，雖稱不上致命武器，仍具高度威脅性，詢後依恐嚇及妨害自由罪嫌送辦。

    警方呼籲，駕駛人如遇交通糾紛，應冷靜理性處理，切勿情緒失控動用暴力或恐嚇手段，以免觸犯法律，得不償失，共同維護用路安全與社會秩序。

    警方今早將許男查緝到案，並查扣犯案證物。（警方提供）

    警方今早將許男查緝到案，並查扣犯案證物。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播