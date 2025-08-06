台中男行車糾紛當街狂揮刀鋸 車道叫囂嚇壞路人

許男當街持刀具叫囂，嚇壞用路人。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/08/06 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子昨（5）日深夜駕駛TOYOTA轎車行經北屯區時，疑與其他用路人發生行車糾紛，怒火中燒之下當街失控，先後持鐵條與鋸子下車在車道叫囂，整段驚悚過程全被民眾拍下上傳社群，引發議論，而警方今（6）日迅速將許男查緝到案，依恐嚇及妨害自由罪嫌送辦。

事發地點位於東山路與松竹路口，根據拍攝畫面與警方調查，43歲許男先在車道中間停車，隨即自車內拿出鐵條及鋸子，快步走向後方對著對方車輛方向怒吼挑釁，短暫返回車內後，他又再度持出類似刀械的工具，持續揮舞叫囂，場面一度緊張，引起其他用路人不安。

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警方獲報展開調查，根據影片及車號資料，今早循線將許男查緝到案，同時查扣涉案的器具，包含一根長約70公分的鐵條、一把黑柄鋸齒刀，以及一把紅柄舊式刀具，雖稱不上致命武器，仍具高度威脅性，詢後依恐嚇及妨害自由罪嫌送辦。

警方呼籲，駕駛人如遇交通糾紛，應冷靜理性處理，切勿情緒失控動用暴力或恐嚇手段，以免觸犯法律，得不償失，共同維護用路安全與社會秩序。

警方今早將許男查緝到案，並查扣犯案證物。（警方提供）

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