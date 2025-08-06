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    涉嫌製毒又擁槍通緝在案 大膽現身派出所對面夾娃娃被逮

    嫌犯一進店內即被壓制。（警方提供）

    嫌犯一進店內即被壓制。（警方提供）

    2025/08/06 12:56

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣警察局刑事警察大隊日前偵辦一起販毒案，向上溯源，掌握一名被屏東地方法院通緝的朱姓製毒師（46歲），經常往來台東市及屏東地區販毒，遂與屏東縣屏東警分局組成專案小組。經長期跟監蒐證，日前朱嫌女友下車買飲料並在車城派出所對面玩夾娃娃機、打發時間，跟隨進入的朱嫌就被警方一擁而上將其逮獲。

    警方在車內查獲改造手槍、子彈、槍枝半成品、改造槍械工具1批、安非他命、卡西酮、依托咪酯粉末（俗稱喪屍菸彈）及分裝工具1批等證物，警詢後朱嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等案，移送台東地方檢察署偵辦。

    警方調查，朱嫌在通緝期間，自行改造槍械，隨身攜帶槍枝四處流竄藏匿，更換住處，平日駕駛權利車將槍枝改造工具、毒品製造器具藏放車內，還涉嫌製造喪屍菸彈毒品販售，日前在台南時，朱嫌被南警盤查發現後扭打，朱嫌身高超過180公分、體格壯碩，還順利逃脫。

    這次台東警方盯哨許久，見朱嫌女友下車買飲料又跑到附近玩夾娃娃機，朱嫌下車跟著入店不久，店門口就擁入大批警方將其大外刈壓倒，連逃脫的通道和機會都沒有。警方表示，朱嫌藏身恆春民宿中，所幸並未將遊客視為客源，但其供貨遍及台南、高雄和屏東，所釀危害不小。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方起出改造槍與大批毒品。（警方提供）

    警方起出改造槍與大批毒品。（警方提供）

    嫌犯一進店內即被壓制。（警方提供）

    嫌犯一進店內即被壓制。（警方提供）

    警方起出改造槍與大批毒品。（警方提供）

    警方起出改造槍與大批毒品。（警方提供）

    警方起出改造槍與大批毒品。（警方提供）

    警方起出改造槍與大批毒品。（警方提供）

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