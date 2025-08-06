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    首頁　>　社會

    東港安泰醫院大火釀9死！4被告緩起訴 屏縣府：不符社會常理

    東港安泰醫院去年10月3日發生大火，奪走9條人命，事後發現院區竟有近半違建。（記者陳彥廷攝）

    東港安泰醫院去年10月3日發生大火，奪走9條人命，事後發現院區竟有近半違建。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/06 12:47

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年10月3日屏東縣東港鎮安泰醫院火警，造成9人死亡、多人嗆傷，檢方今（6）日偵結，國民黨立委蘇清泉等4名被告均獲緩起訴。屏東縣政府表示，不符社會常理，深表遺憾。

    屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，去年10月3日東港安泰醫院發生大火，造成9人死亡，這把火讓東港安泰醫院的大量違建、申報不實狀況曝光，社會譁然。面對屏東地檢署的偵結處分結果，對比9條人命及社會付出的成本，縣府深表遺憾，更有法律秩序無法維護的憂慮。

    屏縣府指出，依據偵查結果，東港安泰大火的起火點動力中心，違建率高達3300%，全院違建率達47.2%，當社會都希望司法給予死者、傷者、家屬、社會交代之際，距離事件發生10個月，屏東地檢署宣佈偵結此案，給予東港安泰榮譽理事長蘇清泉等相關被告「緩起訴」處分，這個結果對比明揚大火在4個月內快速起訴，本案明顯不符合社會常理，產生法律秩序無法維護的憂慮。

    屏東縣府呼籲，經歷這個慘痛教訓，請相關事業主，務必審視、強化公共安全，不要讓整個社會再付出慘痛代價。

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