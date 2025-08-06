水肥、汙水偷排下水道 兩嫌羈押、犯案水肥車查扣拍賣

台中地檢署偵破違法偷排水肥、汙水案，昨天由行政執行署台中分署將查扣的5輛水肥車變價拍賣。（台中地檢署提供）

2025/08/06 12:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中市蘇姓（43歲）、吳姓（40歲）男子經營環保、清潔公司，卻共謀將回收的水肥、油汙等廢棄物違法排放於污水下水道，台中地檢署檢察官侯詠琪獲報指揮進行跟蹤蒐證，今年5月前往大里區等7處地點進行搜索，查獲蘇男、吳男等15名共犯，查扣怪手、水肥車等犯案工具，2人聲請羈押禁見獲准，昨天囑託行政執行署台中分署將查扣水肥車變價拍賣，共有5輛水肥車以814萬拍定，是全國首例偵查中變價拍賣水肥車。

台中地檢署從2024年起，透過「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」分析、規劃「黑水專案」，指派侯詠琪檢察官指揮法務部調查局台中市調查處、內政部警政署保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心等單位，針對將水肥油汙等廢棄物違法排放於台中市區下水道的不法行徑，規劃進行系統性查緝。

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鎖定蘇姓男子（43歲）經營的環保公司與吳姓男子（40歲）經營的清潔衛生行與所有的水肥車輛，追蹤車行軌跡及跟監蒐證，見時機成熟，於今年5月6日持搜索票前往台中市大里區等7處所展開搜索，查扣怪手2部、水肥車9輛等犯罪工具。

蘇姓、吳姓主嫌經檢察官訊後，依違反廢棄物清理法向法院聲請羈押禁見獲准，10名犯嫌諭知2 萬元至5萬元不等金額交保，其餘3名犯嫌諭知限制住居、請回，目前正從帳冊清查違法排放的數量。

台中地檢署昨天囑託行政執行署台中分署將查扣水肥車變價拍賣，最後5輛水肥車拍出，共拍得814萬元。這也是全國首件針對非法排放黑水的水肥車予以查扣並進行偵查中變價拍賣，展現積極查扣犯罪工具以切斷環境犯罪產業鏈的決心。

台中地檢署偵破違法偷排水肥、汙水案，昨天由行政執行署台中分署將查扣的5輛水肥車變價拍賣。（台中地檢署提供）

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