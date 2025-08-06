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    首頁　>　社會

    傳「台北變TAIPI」酸蔣萬安、盧秀燕被警方取締 法院裁定不罰

    台北市教育局及雙北世壯運執行委員會隨後發聲明稿澄清，從未發送此類衣服，也未與校方有相關配發安排，報請警方依法查辦。（資料照）

    台北市教育局及雙北世壯運執行委員會隨後發聲明稿澄清，從未發送此類衣服，也未與校方有相關配發安排，報請警方依法查辦。（資料照）

    2025/08/06 12:43

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市黃姓男子於雙北世壯運前夕透過網路張貼引有「CHINESE TAIPI」錯字的T恤照片，並諷刺「萬安只是不會講笑話的韓國瑜，而盧秀燕就是女版猴猴做代誌」，主辦單位否認製作這批衣服，他被警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦。士林地院內湖簡易庭審理認為屬言論自由保障範疇，裁定不罰。

    裁定指出，黃男於5月21日下午2時許在Threads上以帳號「brave57」發文，附上一張印有「CHINESE TAIPI」錯字的T恤照片（應為TAIPEI），並評論稱該T恤疑為世壯運主辦單位發給教職員的瑕疵服裝，文中諷刺：「萬安只是不會講笑話的韓國瑜，而盧秀燕就是女版猴猴做代誌。」

    台北市教育局及雙北世壯運執行委員會隨後發聲明稿澄清，從未發送此類衣服，也未與校方有相關配發安排，報請警方依法查辦。

    黃男偵詢期間，坦承貼文內容出自其友人轉傳的資訊。他認為，這是廠商出錯造成的瑕疵品，單純將此趣聞分享至社群，無散播不實或製造恐慌之意，新北市汐止警分局後續依法移請審理。

    士林地院內湖簡易庭審理後認為，黃男貼文雖可能引起不同觀點的討論與不快，但其所為屬於根據個人資訊來源所作之評論與意見表達，符合言論自由保障範疇，並無明知不實、憑空捏造的情節，也未達足以動搖公共安寧的程度，最終裁定不罰。

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