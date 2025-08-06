澎警9號新船啟用典禮 巡航就傳機械故障

澎安9號風光舉行啟用典禮，但首度巡航就機械故障。（記者劉禹慶攝）

2025/08/06 12:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕斥資2000多萬、歷時5年打造的「澎安9號新建警艇」啟航典禮，今（6）日在農漁局前方碼頭舉行，當縣長陳光復、議長陳毓仁完成陸地祈福祝禱儀式，並登船參觀設施後，旋即新船出海巡航，在金龍頭折返，船上突然警鈴聲大作，左俥失去動力，僅靠單俥返回港口。

澎安9號警艇是澎湖縣政府警察局2019年提報公務船汰換計畫，並在立委楊曜、澎湖縣府會支持下，通過編列預算建造中型公務船「澎安9號」，適逢疫情發生及原物料漲價，最後由存富造船股份有限公司得標承攬，歷經5年終於順利完成建造驗收合格，去年8月23日就已交船，直至今日才舉行啟用典禮，主要是缺輪機長，所以才停泊漁港近1年。

請繼續往下閱讀...

原本「澎安9號」規劃為50噸以下，船員4人，可搭載12人，但因考慮最多只能載運8人，經濟效益不佳，因此改為58噸客船，可搭載35人，但必須有船長、輪機長及2名船員編制，但輪機長遲遲找無人，因此延宕啟用典禮，停泊漁港期間還曾遭廢棄漁網纏繞。

今日啟用典禮後巡航，左俥不知道何故？無法進冷卻水，導致警鈴聲大作，船上一堆貴賓面面相覷，還好縣長陳光復及議長陳毓仁都未隨船出海，經船上造船技士檢修，發現是左俥葉片故障，導致無法吸入海水冷卻主機，因此溫度過高發出警訊，船上有備品緊急更換。至於原因可能與海水雜物、或者是德製儀器過於敏感有關，將進一步調查，釐清故障原因。

澎安9號去年8月就交船 但事隔一年才舉行啟用典禮。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法