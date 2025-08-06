花蓮男求復合遭拒 騷擾、恐嚇還持油漆鏟砸前妻車

花蓮黃姓男子與邱女離婚多年，黃男始終不死心持續傳訊求復合，不斷騷擾又恐嚇，竟持加長的油漆鏟刀砸車。（民眾提供）

2025/08/06 12:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮黃姓男子與邱女離婚多年，黃男始終不死心持續傳訊求復合，不斷騷擾又恐嚇，今年6月竟持加長的油漆鏟刀埋伏在前妻娘家巷口，見前妻與前岳母下車就持油漆鏟砸車，邱女車輛倒車撞倒黃男機車，然後加速逃往附近派出所，黃男還騎車緊追，花蓮警方依恐嚇、家暴、跟騷等罪嫌函送偵辦。

花蓮吉安警分局今指出，6月30日清晨5點多，邱姓女子開著白色汽車到派出所報案，說前夫拿著一把斧頭要砍她及家人，白車上也看到多次擦撞痕跡及被敲打的痕跡，警方受理後，初步查明案發於當日清晨，黃姓男子持一把加長的油漆剷衝向女子所駕駛之車輛，女子見狀倒車閃避，並立即驅車趕往吉安分局報案。

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經了解，黃嫌與該名女子曾有婚姻關係，離婚7年但黃姓男子持續傳訊求復合，不斷騷擾又恐嚇，甚至要求對方出來講清楚，事發當天跑到邱女母親家附近徘徊守候，趁著邱女載母親回家時，黃男騎著機車突然出現，手上還拿著一支長長的看起來像是刀具的物品，邱女嚇壞情急之下先倒車，車門撞上對方機車，接著加速逃離現場，直接開進派出所報案。

雙方疑因感情問題產生糾紛，吉安警分局受理後，當日即協助聲請緊急保護令，並依家庭暴力防治法、跟蹤騷擾防制法、毀損及恐嚇等案，把黃嫌函送花蓮地方檢察署偵辦，黃男遭法院羈押獲准，警方指出，即時聲請保護令保障婦幼安全，將持續守護被害人安全，展現警方打擊家暴、守護婦幼的決心。

吉安分局呼籲如果民眾遇到家暴，不管是肢體、言語、精神上的傷害，請第一時間請撥打110報警，或撥打113保護專線，警方會立即介入處理，並協助後續保護令申請或安置。同時也建議被害人保留證據，像是傷勢照片、就醫紀錄、對話錄音等，這些對保護自己非常重要，警方也會主動通報社會局，提供心理輔導、法律諮詢等服務。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

花蓮黃姓男子與邱女離婚多年，黃男始終不死心持續傳訊求復合，不斷騷擾又恐嚇，竟持加長的油漆鏟刀砸車。（民眾提供）

花蓮黃姓男子與邱女離婚多年，黃男始終不死心持續傳訊求復合，不斷騷擾又恐嚇，竟持加長的油漆鏟刀砸車。（民眾提供）

花蓮黃姓男子與邱女離婚多年，黃男始終不死心持續傳訊求復合，不斷騷擾又恐嚇，竟持加長的油漆鏟刀砸車。（民眾提供）

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