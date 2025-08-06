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    富商林金龍控劉炳偉、劉炳中欠12億不還 赴板橋中興醫院抗議

    富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的新北市板橋區中興醫院前抗議。（記者黃子暘攝）

    富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的新北市板橋區中興醫院前抗議。（記者黃子暘攝）

    2025/08/06 11:44

    〔記者黃子暘／新北報導〕富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的新北市板橋區中興醫院前抗議。林金龍說，20多年前，他借12億元給劉氏兄弟，拉抬劉家「達永興」公司股價，結果血本無歸，民事訴訟後他拿到支付命令，對方仍不還錢。劉炳中回應，劉炳偉生前與林金龍之間有何協議無人知曉，「大哥（劉炳偉）諸多事件種種概已承擔負責」，望外界勿再以舊事打擾。

    劉炳偉女兒、新北市議員劉美芳指出，父親已過世，她不了解這起事件，實在不知從何回應。

    林金龍指控，20多年前他共借12億元給劉家兄弟拉抬達永興股票，開具12億元支票作為擔保，當時支票發票人、合約借款人是劉炳中，也是達永興負責人；達永興股價逐漸提升，拉到90塊，豈料公司被賣掉，12億元與利息沒有還給他。

    林金龍指出，他向劉氏兄弟提起償還債務訴訟，未曾提及疑似炒股的內線交易內幕，出庭期間卻被劉炳偉疑似以黑道壓迫，要求不得將內部合約資料提供給法院等。林說，拿到支付命令後，對方仍置之不理，可能也早就脫產，小舅子拿支付命令去討債，沒有暴力，卻被控妨害自由判刑2年。

    林金龍指控，這是設計好的詐騙，「欠錢是一回事，但是還生命受到威脅」，他無法接受，近年聽聞劉炳偉過世，才從菲律賓回來討公道。

    劉炳中聲明回應，有關外界指出劉炳偉涉及炒股事情，至今已近30年，且劉炳偉往生多年無從查證，至於劉炳偉生前與林金龍的關係、往來更非家人可探查，二人雙方有何協議無人知曉，「大哥諸多事件種種概已承擔負責，且望外界莫再以30多年前舊事無端打擾」。

    富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的板橋區中興醫院前抗議。（記者黃子暘攝）

    富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的板橋區中興醫院前抗議。（記者黃子暘攝）

    富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的新北市板橋區中興醫院前抗議。（記者黃子暘攝）

    富商林金龍自爆遭時任台灣省議長劉炳偉弟弟劉炳中欠債12億元不還，今（6）日在劉炳中曾任院長的新北市板橋區中興醫院前抗議。（記者黃子暘攝）

    針對林金龍指控，劉炳中透過聲明回應。（記者黃子暘攝）

    針對林金龍指控，劉炳中透過聲明回應。（記者黃子暘攝）

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