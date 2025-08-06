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    東海女大生家屬控客運公司只願以30萬元和解 巨業客運駁斥

    巨業公司發聲明將持續與東海女大生家屬協調。（記者張軒哲攝）

    巨業公司發聲明將持續與東海女大生家屬協調。（記者張軒哲攝）

    2025/08/06 11:38

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市巨業客運於去年9月22日輾斃20歲東海大學林姓女大生，引發各界譁然，林母昨日委由律師劉建志指出，巨業公司只願意以30萬元與家屬和解；巨業交通公司今日發聲明稿駁斥，並未表示僅願以30萬元和解之事。

    巨業交通公司指出，駕駛員施瑞隆與東海大學林姓女學生，於去年9月22日晚間21時許所發生不幸事故，致被害人傷重不治，事發後台中地檢署受理偵查期間，公司秉持企業社會責任，主動表示願與被害人家屬協商後續賠償事宜，然當時被害人家屬及社會對此案尚有諸多疑點未釐清，家屬表示尚無協商意願，靜待司法調查，巨業尊重被害人家屬意願。

    近期甫經台中地檢署起訴移審，雙方正委託律師嘗試聯繫安排調解日期中，然被害人家屬於此前即委託律師於8月5日代發聲明稱「駕駛超時、疲勞駕駛」等情，此與檢察官起訴所載認定事實內容不符。 另基於前述雙方因配合案件偵查程序並尊重被害人家屬意願，尚未進行實質協商，巨業於此期間亦未表示僅願以30萬元和解之事，發聲明予以澄清，將持續依法與被害者家屬進行協商。

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