屏檢公布安泰醫院火警原因：錯誤操作延長線導致短路起火釀禍

屏檢公布安泰醫院火警原因為錯誤操作延長線導致短路起火釀禍。（資料照）

2025/08/06 11:34

〔記者李立法／屏東報導〕東港安泰醫院火警釀9死案，屏東地檢署予以全案4名被告緩起訴，檢方並公布火警調查結果，指擔任醫院水電設備士的鄭男及王男，在操作沉水馬達過程中，將延長線置於堆放大量可燃物品的增建機房地面，導致電線短路起火釀禍，王男因逃生不及喪命，鄭男事後坦承疏失，獲檢方緩起訴處分，須支付公庫60萬元，並提供80小時義務勞務。

屏檢指出，鄭男與王男均擔任安泰醫院水電設備士，去年10月3日7時許為處理山陀兒颱風帶來的積水問題，在操作放置於增建機房中的沉水馬達過程中，錯誤操作延長線，並將使用中的延長線線身置於堆放大量可燃物品的機房地面，導致電線短路出現火花，自增建機房東南側開始燃燒，火勢延燒至動力供應中心1、2樓，再往D棟大樓西側安全梯蔓延，火煙經由D棟大樓安全梯縫隙及開啟的安全門往北延燒至南側大樓，造成8名病患及逃生不及的王姓員工死亡。

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檢方指出，8位死亡的病患為D棟大樓5及11樓病房病人，死因均為吸入濃煙，致吸入性傷害併發肺損傷，引發急性呼吸衰竭死亡，另有同棟的8、10及11樓等7名病患嗆傷，所幸並無大礙。

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