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    高檢署8/13舉辦海底電纜國安研討會 海巡署期能建立更安全聯防體系

    海巡人員登檢涉及破壞我海底電纜的「宏泰58號」。（海巡署提供）

    海巡人員登檢涉及破壞我海底電纜的「宏泰58號」。（海巡署提供）

    2025/08/06 11:38

    〔記者邱俊福／台北報導〕高等檢察署為強化海底電纜的安全防護韌性及偵辦知能，結合海巡署、經濟刑法學會將於本月13日舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」，深入探討海底電纜管理機制、偵查實務、安全維護、廉政風險及跨機關合作機制等議題，海巡署期透過法學視角及實務交流、分享，建立更具韌性的海纜安全聯防體系。

    海巡署表示，海底電纜為各國重要關鍵基礎設施，亦為通訊最重要之命脈，且我國首宗破壞海底電纜成功判刑的「宏泰58號」刑事案件，於今年2月發生時，海巡第一時間即迅速調派艦艇，將肇事逃逸之外國權宜輪攔阻押返台南安平港，並報請台南地檢署偵辦，4月經該署檢察官提起公訴，6月12日台南地院判決船長等人有罪，此案以現行犯執行扣船拘捕，因牽涉地緣政治與國家安全，備受矚目。

    因此，這次研討會邀請此領域相關的數位發展部、交通部航港局、農業部漁業署等行政機關，產業界中華電信公司，學術界海洋大學及德國佛萊堡大學等國內外學者，檢察界菁英檢察官、海巡一線執法優秀人員及其他機關國安案件偵辦人員參加，由相關行政機關就海底電纜之管理機制、廉政風險及安全維護等議題為介紹說明，並由「宏泰58號」承辦檢察官分享偵辦經驗及德國刑法學者與談，共同聚焦海底電纜面臨的挑戰與國安防護策略，以強化偵辦知能、應變能力及安全聯防機制，避免肇生國家安全與資安重大危害風險。

    海巡署表示，數位安全就是國安，守護海底電纜，就是守護國家命脈，面對海底電纜遭破壞風險日益升高的國安挑戰，期藉由這次研討會的深度交流及經驗分享，整合各界資源，建立更具韌性的海纜安全聯防體系，同時也展現跨域合作、共築國安防線的堅定決心。

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