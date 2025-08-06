侵占7990元洗衣機！前金防部參謀長林承家貪污定讞 懲戒法院判免議

前金防部少將參謀長A公家7990元洗衣機，被判刑6年8月、褫奪公權3年定讞，監察院將林彈劾並移送懲戒，懲戒法院認為懲戒林已無實益，判決免議。可上訴。（記者楊國文攝）

2025/08/06 11:23

〔記者楊國文／台北報導〕前陸軍金防部參謀長林承家（原名林帝志），2018年間將公家價值7990元洗衣機從金門寄回台南自宅使用，被最高法院依貪污治罪條例的侵占公用及公有財物罪判刑6年8月、褫奪公權3年定讞，林不服聲請再審，並請求停止執行刑罰被駁回；監察院則將林承家彈劾，移送懲戒，懲戒法院認為林受褫奪公權宣告確定，已無受懲戒處分必要，判決免議。可上訴懲戒法院二審。

懲戒法院指出，林承家違失行為，嚴重扭曲公務員價值觀，且行為後未見反省悔改，應受高度責難，依其違失行節輕重程度，應予撤職，並停止任用3年為適當。

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懲戒法院認為，林承家已經因為涉犯貪污罪被判刑定讞，且被宣告褫奪公權3年確定，對他再進行懲戒已無實益，而無受懲戒處分必要，因此判決免議。.

判決指出，林承家於2017年7月至2019年10月任職金防部參謀長，2017年底得知部隊將添購洗衣機供官兵使用，指示後勤單位先將其中一台放置於其辦公室，聲稱日後交給鄭姓副參謀長。

鄭姓副參謀長雖已表明並未打算更換洗衣機，林承家仍將該台新機放在庫房中，並於2018年1月指示不知情的部屬，將洗衣機以紙箱包裝後寄往其台南住處，收件人為林妻，占為己有。

事發後，林承家為掩飾行為，先以8000元自費委託駕駛兵購買同款洗衣機，欲補回公家損失，又將該機轉運至友人住處，偽造存放證明書；最終，他又將原本寄到家中的那台洗衣機重新運回部隊，企圖撇清關係，仍被查獲，重判6年8月、褫奪公權3年定讞。

監察院認為林承家有重大違失，將他彈劾，並移送懲戒法院進行懲戒。

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