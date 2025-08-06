為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    單親媽與男同事合租 兒女竟留下「一生難以抹滅的傷疤」

    阿美（化名）帶兒女與公司男同事合租，沒想到竟害兒女落入狼口。示意圖（資料照）

    阿美（化名）帶兒女與公司男同事合租，沒想到竟害兒女落入狼口。示意圖（資料照）

    2025/08/06 11:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿美（化名）離婚後帶著兒女搬家，因經濟狀況不佳，阿美只好先跟公司潘姓男同事合租一間小公寓，兒子跟潘男睡一間房，自己則跟女兒睡一間，沒想到潘男竟對兒子和女兒都伸出狼爪，還強迫女兒拍下不雅影片，留下「一生難以抹滅的傷疤」，被法官依違反兒少法等罪重判徒刑9年10月，另須賠阿美一家三口100萬元。

    判決指出，2020年3月間，阿美帶著15歲的兒子和13歲女兒搬家，潘男得知阿美手頭上沒什麼錢，無法負擔高額房租，於是邀他們一起合租一間小公寓，阿美接受潘男好意，沒想到竟害兒女陷入地獄般的生活。

    由於小公寓只有兩房，潘男和阿美兒子睡一間房，阿美和女兒睡另一間房，搬家後不久的某天夜裡，潘男趁阿美兒子熟睡時，脫去他的內褲，用嘴巴猥褻阿美兒子得逞；同年7、8月間，潘男趁阿美不在家，竟趁機逼迫阿美女兒跟他發生性行為得逞後。

    2年後，阿美經濟狀況好轉，自己帶小孩去另處租屋時，潘男竟再度對阿美女兒下手二次，還拍下不雅影片留念；阿美女兒鼓起勇氣向媽媽說自己被潘男欺負，兒子得知妹妹受辱，也說出自己受到不當對待，阿美驚覺兒女都被潘男留下「一生難以抹滅的傷疤」，氣得報警求助，警方獲報前往潘男住處搜索時，不但查扣拍攝不雅影片的手機，還搜出大量情趣用品。

    高雄地院審理時，潘男坦承犯行，被法官依兒少法、性侵等罪重判徒刑9年10月；阿美與兒女另提民事求償100萬元，法官認為潘男阿美兒女年幼可欺，恣意滿足個人性慾而侵害他人權益，足以嚴重影響價值觀及將來兩性間的正常交往，因此同意這筆賠償金，判潘男應賠100萬元，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播