單親媽與男同事合租 兒女竟留下「一生難以抹滅的傷疤」

阿美（化名）帶兒女與公司男同事合租，沒想到竟害兒女落入狼口。示意圖（資料照）

2025/08/06 11:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿美（化名）離婚後帶著兒女搬家，因經濟狀況不佳，阿美只好先跟公司潘姓男同事合租一間小公寓，兒子跟潘男睡一間房，自己則跟女兒睡一間，沒想到潘男竟對兒子和女兒都伸出狼爪，還強迫女兒拍下不雅影片，留下「一生難以抹滅的傷疤」，被法官依違反兒少法等罪重判徒刑9年10月，另須賠阿美一家三口100萬元。

判決指出，2020年3月間，阿美帶著15歲的兒子和13歲女兒搬家，潘男得知阿美手頭上沒什麼錢，無法負擔高額房租，於是邀他們一起合租一間小公寓，阿美接受潘男好意，沒想到竟害兒女陷入地獄般的生活。

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由於小公寓只有兩房，潘男和阿美兒子睡一間房，阿美和女兒睡另一間房，搬家後不久的某天夜裡，潘男趁阿美兒子熟睡時，脫去他的內褲，用嘴巴猥褻阿美兒子得逞；同年7、8月間，潘男趁阿美不在家，竟趁機逼迫阿美女兒跟他發生性行為得逞後。

2年後，阿美經濟狀況好轉，自己帶小孩去另處租屋時，潘男竟再度對阿美女兒下手二次，還拍下不雅影片留念；阿美女兒鼓起勇氣向媽媽說自己被潘男欺負，兒子得知妹妹受辱，也說出自己受到不當對待，阿美驚覺兒女都被潘男留下「一生難以抹滅的傷疤」，氣得報警求助，警方獲報前往潘男住處搜索時，不但查扣拍攝不雅影片的手機，還搜出大量情趣用品。

高雄地院審理時，潘男坦承犯行，被法官依兒少法、性侵等罪重判徒刑9年10月；阿美與兒女另提民事求償100萬元，法官認為潘男阿美兒女年幼可欺，恣意滿足個人性慾而侵害他人權益，足以嚴重影響價值觀及將來兩性間的正常交往，因此同意這筆賠償金，判潘男應賠100萬元，可上訴。

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