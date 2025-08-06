半夜買春被拒仍硬上 性侵累犯不認罪延押2個月

男子深夜時段買春求歡，應召女進房後不願接客，鄭男仍企圖硬上挨告收押。（情境照）

2025/08/06 11:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鄭姓男子5月間於深夜時段買春求歡，應召女進房後不願接客，他仍企圖硬上，應召女明確表達不同意後掙扎逃離現場報警提告性侵，鄭堅稱雙方是性交易，否認強制性交未遂，仍遭法院裁定收押，經羈押3月屆滿，請求萬元具保停押，法院認其仍有繼續羈押之必要，裁定6日起延押2個月。

橋頭地院指出，鄭姓被告先前曾涉犯數起強制性交、並曾涉及對未成年女子猥褻等妨害性自主罪犯行，復酌以被告之前開妨害性自主罪次數、頻率，及被告仍有持續以與本案類似之手法邀約女性，足見其有反覆實施妨害性自主罪同一犯罪之虞。

請繼續往下閱讀...

鄭男還曾自陳，認為只要有給對方錢，縱然對方後來不願意為性行為，其仍可強行對對方為性行為，其觀念顯有偏差，守法意識薄弱，顯具有妨害性自主之傾向及高再犯率。

被告辯稱，其有輕度智能障礙，因於受詢、訊問時有所誤解，希望可以再給我答辯的機會，無逃亡之虞，無再犯之虞，希望可以1萬元交保。

橋頭地院審理認為，羈押係屬適當、必要，且合乎比例原則，為確保將來審理程序之進行及預防其再為同一犯罪，有繼續羈押之必要，無從以其他強制處分取代之，故應自6 日起，延長羈押2月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法