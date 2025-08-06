彰化雨炸路面破洞變「地雷」 機車騎士輾過摔傷送醫

花壇鄉環山路出現破洞，1名機車騎士輾過摔傷。（警方提供）

2025/08/06 10:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連日暴雨，包括省道、縣道與鄉鎮市區道路不少路面被「炸」出破洞，公路局、縣府等單位連日來忙著修補破洞，昨天（5日）1名民眾騎機車行經花壇鄉環山路時，疑因輾過大雨造成的坑洞，當場連人帶車摔倒在地，受傷送醫；公路局彰化工務段長廖志彬表示，省道有多處路面被大雨打出坑洞，他們會加強巡查修補以維護用路人行車安全。

彰化縣連日大雨，伸港鄉濱海防汛道路被大雨狂炸出大大小小的坑洞，汽、機車族雨中行經該路段不慎輾過坑洞，造成車輪破損，日前縣議員賴清美實勘，發現沿線有近20個坑洞，最大的直徑達30公分，由於下雨坑洞積水，完全看不出來坑洞深度，讓用路人心驚膽戰；縣府火速派員修補，並放置三角錐示警。

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除縣道之外，省道台1線、台61線、台17線、台19線與台74甲線東外環道等路面也被大雨炸出不少破洞；彰化工務段長廖志彬指出，由於轄線路面破洞數量頗多，他們已要求廠商加強巡查，只要有發現破洞立即進行填補。縣府工務處長許俊宏則表示，由於下雨造成縣道許多路面出現坑洞，他們也已派員加強巡查修補。

昨天下午花壇鄉環山路就傳出機車輾過破洞摔車的事故，1名男子騎乘機車行經該路段時疑因壓到坑洞後摔車，身體多處擦傷，由消防員送往秀傳醫院治療，所幸無生命危險；彰化警分局派員到場擺放三角錐警戒，並聯繫縣府派員修補。

公路局彰化工務段派員冒雨修補省道坑洞。（彰化工務段提供）

公路局彰化工務段派員修補東外環道坑洞。（彰化工務段提供）

連日下雨彰化多處路面出現坑洞。（賴清美提供）

連日下雨彰化多處路面出現坑洞。（賴清美提供）

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