內湖母女遭詐輕生亡 家屬控警言語輕佻害命、檢不起訴原因曝

台北市內湖區一對母女被騙走1200萬元積蓄，當時內湖分局港墘所劉姓員警以戲謔口吻連絡被害人，之後被害人輕生。（資料照）

2025/08/06 10:18

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北市內湖一對母女去年底誤信假投資遭詐1200萬元，情緒崩潰下走上絕路，事後卻爆出港墘派出所受理案件的劉姓員警曾向2人表示「錢絕對拿不回來」、「怎會被騙」等語，家屬質疑劉姓員警言語輕佻，導致母女下定決心自殺，憤而提告。士林地檢署近日偵結，認為劉員雖然言詞不當，態度欠妥，但無積極證據證明有教唆行為，處分不起訴，另劉員與死者家屬後續透過修復式司法程序獲得諒解，家屬並決定撤回告訴。

去年12月4日，死者母女向港墘派出所報案稱遭詐騙千萬元，劉員負責製作筆錄，並稱案情複雜，需再補筆錄。時隔2日，劉員多次撥打電話聯繫未果後，在第4通電話接通前，他自言自語脫口而出：「不會已經自殺了吧」，接通後則說「喔，原來妳還活著」，並在談話中提到「正本妳把她燒囉，不會吧」等語，遭家屬質疑語帶輕浮、影響死者情緒。

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同日下午，母女赴大潤發採買物品，8日清晨在住處封窗燒炭身亡，留下遺書表達對警方處理態度的不滿與悲憤。家屬認為，劉員言語對母女造成打擊，是導致她們輕生的關鍵原因。

檢方調查認為，雖然劉員的話語確實有失分寸，相關通話紀錄也可證明其言語輕佻，但未見有直接唆使自殺的內容，遺書內容亦未明確顯示是因被教唆才尋短，難認其行為構成《刑法》加工自殺罪。此外，劉員與死者家屬後續已進行修復式司法程序，家屬接受道歉並撤回告訴。

檢方認定，劉員犯罪嫌疑不足，依《刑事訴訟法》第252條第10款，處分不起訴。

另案件發生後，內湖分局核予劉員記一大過懲處，並調至警備隊，劉員主管港墘派出所所長監督不周記過一次，分局長自請處分；台北市警察局調查認為，劉姓員警確實有言詞不當情事，記一大過懲處、調地處分，並函送士林地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，同時列為加強管考，優先汰除對象。

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