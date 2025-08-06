投票卻摔斷腿 高雄男怒告國賠被打臉因「低頭滑手機 」

李男在金獅湖老人活動中心投票時摔斷腿怒告國賠，被法官查出他邊走路邊滑手機才跌倒。（翻攝google地圖）

2025/08/06 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年總統及立法委員選舉當天，李姓男子到高雄三民區金獅湖老人活動中心投票，他踏上階梯時不慎摔倒，導致左膝蓋骨折，李男認為投開票所設置有問題，怒告求償國賠27萬餘元，但法官發現，李男跌倒時疑似正在滑手機，摔傷是他自己走路時分心，與場域安全設置無關，因此判他敗訴。

判決指出，去年1月13日下午2點半，李姓男子根據投票通知單指引，前往三民區金獅湖老人活動中心投票，他走在廣場準備進入投開票所時，踏上階梯時不慎摔倒，導致左膝髕骨骨折；李男認為，活動中心廣場上下層落差處，有用黃色漆劃分上下層，但廣場一帶卻鋪設的灰色磁磚，再用灰色漆劃分，無法發揮警示效果，害他倒跌受傷，因此認為借用場地的三民區公所和場地所有人高市環境保護局中區資源回收廠有責任，應賠他27萬餘元的醫藥費和看護費等。

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高雄地方法院簡易庭審理時，三民區公所說他們只有借場地辦理投票，維護之責不在區公所，環保局則說，廣場階梯鋪面正常、無坑洞破損，跌倒原因是李男步行穿越廣場時低頭看手機，是他自己沒注意路面狀況才受傷，與廣場設置及管理無關。

法官根據現場監視器畫面，發現李男跌倒前，確實有從上衣口袋取出物品查看，李男一開始坦承是在看手機，後來又改口稱是在低頭看投開票通知書，但無論是在看什麼，都是李男自己走路時分心導致受傷，與場域安全設置無關，因此駁回李男之訴，可上訴。

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