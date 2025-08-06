東港安泰醫院火警釀9死 蘇清泉等4被告獲緩起訴

東港安泰醫院去年發大火。（資料照，屏東縣政府提供）

2025/08/06 10:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年10月3日屏東縣東港鎮安泰醫院發生火警，造成9人死亡、多人嗆傷，火勢更延燒至多樓層，造成建築物嚴重毀損；檢方今（6）日偵結，安泰醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等4名被告均獲緩起訴，其中蘇清泉須支付1千萬元公益金。

屏檢表示，接獲報案後，立即指派主任檢察官陳麗琇、檢察官洪綸謙及檢察事務官組成專案小組，指揮屏東縣政府警察局東港分局、屏東縣政府警察局鑑識科、內政部消防署火災調查組、屏東縣政府消防局火災調查科及火災預防科組成專案小組積極進行勘驗、蒐證與偵查，歷時數月，經綜合相關證據與調查結果，偵查終結，認為安泰醫院火災案件相關被告，可予以緩起訴處分。

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屏檢說明，檢察官審酌4名被告素行良好，犯後均坦承犯行，深表悔悟，並在偵查中與全部死者家屬達成和解。此外，安泰醫院D棟之動力供應中心、增建機房、南側大樓、連接B、D棟之空橋等違建物已全數拆除，現場恢復原狀，且該醫院長期提供屏南地區醫療服務，減輕偏鄉居民就醫負擔，具有一定公益性。

另部分被告具備醫療、消防設備及防火管理專業技能，未來得以透過義診、公益勞務及專業授課回饋社會。綜合刑法第57條各項情狀及公共利益維護，認為予以附條件緩起訴處分，足以達成警惕、矯正及公益回饋之目的，並無妨害公共利益之虞。

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