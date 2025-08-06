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    高雄無照男開車被攔嗆警「我喝很大」見有酒精反應龜縮「昨天喝的」

    男子無照又宿醉開車，遭員警攔查開單並當場移置車輛。（記者許麗娟翻攝）

    男子無照又宿醉開車，遭員警攔查開單並當場移置車輛。（記者許麗娟翻攝）

    2025/08/06 10:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市張姓男子（29歲）昨（５）日下午3點多開車行經旗津區中洲三路，因違規跨越雙黃線遭員警攔檢，因身上有酒氣被問「有喝酒嗎？」張男先是嗆聲「我喝很大」，見檢知器有酒精反應，才改口「昨天喝的」，但酒測值仍有每公升0.19毫克，另被查出駕照早被吊扣還無照駕駛，這次違規恐噴14萬多元的罰單。

    鼓山分局旗津分駐所指出，張男昨天下午開車於中洲三路時，被員警發現有跨越行車分向線、停等紅燈時超越停止線等交通違規，遂依法上前攔查。經查發現張男的駕照早被註銷，而且滿臉通紅又渾身酒味，張男不斷喊「我沒違規」，被問是否有喝酒時，先是自豪喊聲「我喝很大」，但見酒精檢知器亮紅燈，才慌張改口說是昨晚喝了8瓶啤酒、當日不可能喝酒，員警進一步對他酒測，酒測值為每公升0.19毫克，雖沒達涉及公共危險罪的0.25毫克，但仍當場開罰和移置車輛。

    據了解，張男是第一次被抓到酒駕，但過去曾因大大小小的交通違規罰單欠款未繳，2020年遭監理站吊銷駕照，這次又因無照駕駛、酒駕、不依規定駛入來車道等，員警依規定對張男製單舉發，共計最高可處14萬5800元罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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