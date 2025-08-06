台62線大武崙出口橋下停車場弊案 2里長涉貪8萬、10萬交保

基隆地檢署昨指揮調查局心北市調查處重新站搜索基隆市安樂區所，並帶回卷證，釐清中崙里長、新崙里長是否涉及不法。（記者林嘉東攝）

2025/08/06 10:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕台62線東西向萬瑞快速道路大武崙出口橋下停車場傳弊案。基隆地檢署昨指揮法務部調查局新北市調查處重新站，搜索基隆市安樂區公所、中崙里長李源林、新崙里長林金龍辦公處等多處，今（6日）凌晨3時許，認定李、林與替2里長記帳的基隆市環保局區隊長徐晉旺等3人涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，分別諭知8萬至10萬不等交保。

據指出，民進黨籍前立法委員蔡適應2017年間，為活化台62線大武崙出口橋下空間，邀請交通部公路總局（現改為公路局）會勘後建議，公路局與安樂區公所簽約將橋下土地無償借給區公所使用，交由里辦公室代為管理，開放給中崙和新崙里的住戶停車；未料，檢調近來接獲檢舉，橋下停車場分配使用疑涉不法情事。

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據悉，當初公路局無償借用土地給區公所使用，2 名里長為了管理與清潔等因素，向抽到停車的50名車主，每月收取1000元費用，並交由基隆市環保局清潔隊區隊長徐晉旺記帳，檢調調查釐清收費資金流向等，釐清2里長與徐等人是否涉及不法。

基隆地檢署昨天上午指揮調查官搜索安樂區公所、中崙、新崙里辦公室、中崙里長李源林、新崙里長林金龍住處，與基隆市環保局區隊長徐晉旺住處，並至安樂區公所調卷，深夜移送基隆地檢署複訊；檢察官漏夜複訊至今天凌晨3時許，認定李源林、林金龍與徐晉旺等3人涉犯貪污治罪條例圖利等罪嫌，分別諭知李10萬，與林、徐各8萬元交保。

台62線東西向萬瑞快速道路大武崙出口橋下停車場傳弊案。基隆地檢署複訊後，認定中崙里長李源林、新崙里長林金龍涉犯貪污治罪條例圖利罪等罪，分別諭知李10萬、林8萬元交保。（記者林嘉東攝）

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