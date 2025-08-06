為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲林「卡陰男」殺父母釀1死1傷 二審仍判12年

    雲林虎尾一處民宅去年發生人倫悲劇。（資料照）

    雲林虎尾一處民宅去年發生人倫悲劇。（資料照）

    2025/08/06 09:56

    〔記者王俊忠／台南報導〕2024年7月間，雲林縣虎尾地區驚傳1件兒子逆倫刺殺父母、造成母死父傷的人倫悲劇。由於凶嫌林姓男子患有嚴重躁症、行為時辨識能力降低，雲林地院依殺害母親罪判他10年徒刑、殺害父親未遂罪6年徒刑，合併應執行12年。案子上訴二審，高等法院台南分院於6日上午駁回上訴、維持一審原判，還可上訴。

    一審判決指出，20多歲的林姓男子患有嚴重的躁症，平日他與1對父母住在雲林縣虎尾地區，2024年7月12日凌晨2點多，林男在雲林的住處突然拿1把約22公分長的水果刀刺殺母親右胸與左上背部，穿刺心臟與肺臟，導致林母大出血併血胸死亡。

    接著，林男又拿水果刀刺向父親的頭部、左肩與背部等處，致林父受到上述部位傷勢與肋骨骨折，水果刀的刀身還斷裂成兩半，足見其下手力道甚猛；後來林男拿另1把菜刀想追殺父親時，林父及時逃離現場、倖免於難。

    一審法官表示，林男刀刃親生父母，本應依法加重量刑。因林男在念專科時即有難入睡、半夜易醒來，睡覺時覺得身旁有黑影、聽到小聲說話聲音狀況，家人與他自己都認為有靈異體質，都到神壇收驚，收了會改善、較不害怕，未曾到精神科就醫。經送鑑定，林男在案發時躁症發作、覺得父母被壞東西附身、要攻擊他；林男也覺得自己被三太子控制，身不由己的拿刀攻擊父母。

    林男於清醒後感到極度自責與後悔，法官說，這情況符合行為時有精神障礙、辨識違法能力降低，當時林男在房間突然跳起、大喊「人劍合一」後衝出房門，對母親攻擊，符合刑法減刑規定；加上林男有84名親友出具聲明書、表明願原諒林的犯行，因此給予減刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播