雲林「卡陰男」殺父母釀1死1傷 二審仍判12年

雲林虎尾一處民宅去年發生人倫悲劇。（資料照）

2025/08/06 09:56

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年7月間，雲林縣虎尾地區驚傳1件兒子逆倫刺殺父母、造成母死父傷的人倫悲劇。由於凶嫌林姓男子患有嚴重躁症、行為時辨識能力降低，雲林地院依殺害母親罪判他10年徒刑、殺害父親未遂罪6年徒刑，合併應執行12年。案子上訴二審，高等法院台南分院於6日上午駁回上訴、維持一審原判，還可上訴。

一審判決指出，20多歲的林姓男子患有嚴重的躁症，平日他與1對父母住在雲林縣虎尾地區，2024年7月12日凌晨2點多，林男在雲林的住處突然拿1把約22公分長的水果刀刺殺母親右胸與左上背部，穿刺心臟與肺臟，導致林母大出血併血胸死亡。

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接著，林男又拿水果刀刺向父親的頭部、左肩與背部等處，致林父受到上述部位傷勢與肋骨骨折，水果刀的刀身還斷裂成兩半，足見其下手力道甚猛；後來林男拿另1把菜刀想追殺父親時，林父及時逃離現場、倖免於難。

一審法官表示，林男刀刃親生父母，本應依法加重量刑。因林男在念專科時即有難入睡、半夜易醒來，睡覺時覺得身旁有黑影、聽到小聲說話聲音狀況，家人與他自己都認為有靈異體質，都到神壇收驚，收了會改善、較不害怕，未曾到精神科就醫。經送鑑定，林男在案發時躁症發作、覺得父母被壞東西附身、要攻擊他；林男也覺得自己被三太子控制，身不由己的拿刀攻擊父母。

林男於清醒後感到極度自責與後悔，法官說，這情況符合行為時有精神障礙、辨識違法能力降低，當時林男在房間突然跳起、大喊「人劍合一」後衝出房門，對母親攻擊，符合刑法減刑規定；加上林男有84名親友出具聲明書、表明願原諒林的犯行，因此給予減刑。

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