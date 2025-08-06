為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高捷男子問女乘客「可摸胸部嗎」 捷警:已留言當事人了解始末

    高捷鹽埕埔站傳出有女乘客在電扶梯上被性騷。圖中民眾與新聞無關。（資料照、記者王榮祥攝）

    高捷鹽埕埔站傳出有女乘客在電扶梯上被性騷。圖中民眾與新聞無關。（資料照、記者王榮祥攝）

    2025/08/06 09:55

    〔記者王榮祥／高雄報導〕女網友在脆上爆料，於高雄捷運電扶梯上遭陌生年輕男子靠近詢問「可摸胸部嗎」，女子當下大喊不行後疑似嚇退對方，事後已通報高捷客服；高雄捷警指出，目前無相關報案紀錄，已留言給當事人、了解事情始末後，會依規定處理。

    高捷證實有接到女性乘客反映此狀況，經調閱影帶後、確認當下有位「短褲男」趨近女性，但因監視器沒聲音，無法確認男子對女乘客說話內容?將進一步與高雄捷運警察隊討論後續處置事宜。

    事件發生在昨天傍晚的高捷橘線O2鹽埕埔站電扶梯，女子發文指出，當時要從高雄捷運離開時，遇到性騷擾的變態，真的讓她非常害怕。

    她敘述當時走在往常會出站的手扶梯，突然有一個年輕男生站到左手邊，詢問「我可以摸胸部嗎」女子回顧當下腦袋是完全的空白，戴帽子又有視覺死角，有感覺到對方有背大包包、東西很多，只是旁邊也沒其他人可以幫忙，很怕有攻擊行為，後來索性直接大喊「不行」，對方就快步走掉，事後有聯繫高捷反映這事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播