高捷男子問女乘客「可摸胸部嗎」 捷警:已留言當事人了解始末

高捷鹽埕埔站傳出有女乘客在電扶梯上被性騷。圖中民眾與新聞無關。（資料照、記者王榮祥攝）

2025/08/06 09:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕女網友在脆上爆料，於高雄捷運電扶梯上遭陌生年輕男子靠近詢問「可摸胸部嗎」，女子當下大喊不行後疑似嚇退對方，事後已通報高捷客服；高雄捷警指出，目前無相關報案紀錄，已留言給當事人、了解事情始末後，會依規定處理。

高捷證實有接到女性乘客反映此狀況，經調閱影帶後、確認當下有位「短褲男」趨近女性，但因監視器沒聲音，無法確認男子對女乘客說話內容?將進一步與高雄捷運警察隊討論後續處置事宜。

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事件發生在昨天傍晚的高捷橘線O2鹽埕埔站電扶梯，女子發文指出，當時要從高雄捷運離開時，遇到性騷擾的變態，真的讓她非常害怕。

她敘述當時走在往常會出站的手扶梯，突然有一個年輕男生站到左手邊，詢問「我可以摸胸部嗎」女子回顧當下腦袋是完全的空白，戴帽子又有視覺死角，有感覺到對方有背大包包、東西很多，只是旁邊也沒其他人可以幫忙，很怕有攻擊行為，後來索性直接大喊「不行」，對方就快步走掉，事後有聯繫高捷反映這事。

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