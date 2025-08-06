宜蘭三星休旅車遭攔腰撞擊掉進農田 被形容「直接鏟到田裡」

宜蘭三星鄉上將路停放路邊的銀色三菱休旅車，遭路過的白色MG休旅車攔腰撞擊後掉進路旁農田。（圖由警方提供）

2025/08/06 09:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉上將路停放路邊的一輛銀色三菱休旅車，遭路過的白色MG休旅車攔腰撞擊後掉進路旁農田，2車車體均受損，所幸沒人受傷。畫面曝光，網友嘲諷，「直接鏟到田裡耶」、「MG對決三菱，MG贏了」。

三星警分局今天（6日）指出，警方昨天上午9點多接獲報案，指稱三星鄉上將路二段發生交通事故，執勤警員到場，發現是30歲洪姓男子駕駛白色MG休旅車，沿著上將路由大洲往三星市區方向行駛，行經事故路段時，撞上停放路邊的銀色三菱休旅車，三菱休旅車被撞後掉進路旁農田，當時車上沒人。

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涉嫌肇事的洪姓駕駛經過酒測，沒有酒精反應，排除酒後肇事，車禍原因尚待調查釐清。現場畫面被目擊者PO上網，網友回應，「是視野太好，鄉間風景太美不專心嗎」、「好離譜…乍看感覺就是被擊落的」、「直接鏟到田裡耶！到底怎麼撞的」。

三星警分局提醒駕駛人，行車務必注意前方狀況，並遵守交通規則，切勿疲勞駕駛，若有精神不濟、身體不適等況，請暫停行駛適時休息，確保行車安全。

事故現場畫面曝光後，網友嘲諷，「直接鏟到田裡耶」。（圖由警方提供）

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