為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭三星休旅車遭攔腰撞擊掉進農田 被形容「直接鏟到田裡」

    宜蘭三星鄉上將路停放路邊的銀色三菱休旅車，遭路過的白色MG休旅車攔腰撞擊後掉進路旁農田。（圖由警方提供）

    宜蘭三星鄉上將路停放路邊的銀色三菱休旅車，遭路過的白色MG休旅車攔腰撞擊後掉進路旁農田。（圖由警方提供）

    2025/08/06 09:24

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉上將路停放路邊的一輛銀色三菱休旅車，遭路過的白色MG休旅車攔腰撞擊後掉進路旁農田，2車車體均受損，所幸沒人受傷。畫面曝光，網友嘲諷，「直接鏟到田裡耶」、「MG對決三菱，MG贏了」。

    三星警分局今天（6日）指出，警方昨天上午9點多接獲報案，指稱三星鄉上將路二段發生交通事故，執勤警員到場，發現是30歲洪姓男子駕駛白色MG休旅車，沿著上將路由大洲往三星市區方向行駛，行經事故路段時，撞上停放路邊的銀色三菱休旅車，三菱休旅車被撞後掉進路旁農田，當時車上沒人。

    涉嫌肇事的洪姓駕駛經過酒測，沒有酒精反應，排除酒後肇事，車禍原因尚待調查釐清。現場畫面被目擊者PO上網，網友回應，「是視野太好，鄉間風景太美不專心嗎」、「好離譜…乍看感覺就是被擊落的」、「直接鏟到田裡耶！到底怎麼撞的」。

    三星警分局提醒駕駛人，行車務必注意前方狀況，並遵守交通規則，切勿疲勞駕駛，若有精神不濟、身體不適等況，請暫停行駛適時休息，確保行車安全。

    事故現場畫面曝光後，網友嘲諷，「直接鏟到田裡耶」。（圖由警方提供）

    事故現場畫面曝光後，網友嘲諷，「直接鏟到田裡耶」。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播