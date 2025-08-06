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    首頁　>　社會

    河智媛老闆詹智能遭砍喪命 疑共犯康男複訊後請回

    台中黃姓男子砍死詹智能案，同行的康姓男子昨晚依殺人罪移送台中地檢署複訊，目前列為證人，訊後請回。（資料照，記者歐素美攝）

    台中黃姓男子砍死詹智能案，同行的康姓男子昨晚依殺人罪移送台中地檢署複訊，目前列為證人，訊後請回。（資料照，記者歐素美攝）

    2025/08/06 08:50

    〔記者陳建志／台中報導〕人氣啦啦隊員河智媛的經紀公司無限夢想公司總經理詹智能，4日在台中市豐原區一家超商被刺身亡，行兇的黃男（41歲）被捕後裁定羈押禁見，同行疑似共犯的康姓男子（53歲）昨天下午警方在台北萬華區將他帶回偵訊，康男表示只是陪黃到超商，不知道他會殺人，警方昨晚偵訊後依殺人罪移送台中地檢署，檢察官徹夜複訊後，因沒有證據證明涉案，訊後將康男請回。

    黃姓男子前天下午持西瓜刀在豐原區砍死人氣啦啦隊員河智媛的老闆詹智能震驚社會，警方調閱監視器，發現黃男駕駛借來的Camry轎車到現場後下車，另一名同行的康男也下車，並進入超商，黃男行兇後迅速駕車逃逸，康男則徒步離開。

    警方掌握康男身分後，昨天北上在台北市萬華區尋獲康男，請他南下台中警局配合調查，從昨天下午4點，一直偵訊到晚上9點半，康男供稱只是陪黃男南下台中，不知黃男會殺人，黃男犯案後開車離開，他來不及坐上車，才自行離開返回台北。

    豐原分局警方昨晚訊後依殺人罪嫌移送台中地檢署，檢察官徹夜複訊後，因沒有證據能證明康男涉案，目前列為「證人」，訊後請回。

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