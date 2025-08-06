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    首頁　>　社會

    收容人身陷囹圄、家裡生活困頓 明德外役監援助

    明德外役監結合白玫瑰關懷協會，對許姓收容人家庭提供援助。（圖由明德外役監提供）

    明德外役監結合白玫瑰關懷協會，對許姓收容人家庭提供援助。（圖由明德外役監提供）

    2025/08/06 08:56

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕在法務部矯正署明德外役監服刑的許姓收容人，近來對家裡2名小孩的生活問題相當擔心，獄方發現，主要是其同居女友罹患嚴重糖尿病，無法就業，經濟陷入困境，讓他很不安，因此結合慈善團體伸出援手，幫助弱勢，也穩定囚情。

    為強化收容人的親情支持與社會連結，明德外役監有高關懷家庭的及時雨方案，以實際行動提供必要的援助。

    許姓個案身陷囹圄，卻心繫9歲與7歲的孩子，無法獲得妥善照顧，原來同居女友罹患嚴重糖尿病，穩定就業不易，經濟瀕臨困境，獄方啟動「及時雨-援助收容人高關懷家庭支持方案」。

    典獄長莊國勝瞭解個案情況後表示，收容人在監執行刑期，但其家庭若有需要幫忙，責無旁貸，特地叮囑提供關懷，積極協助。

    獄方連結社福資源，與白玫瑰社會關懷協會跨單位合作，提供援助，慨捐5000元，以及10張餐券，還有實用的生活物資等。

    獄方與協會的人員親赴嘉義個案住所進行家訪，了解孩童的實際照顧狀況，真正走進需要幫助者的生活中。

    同居女友談及過往因生活所逼，一時錯誤將銀行帳戶租借給詐騙集團使用，相當懊悔；獄方人員向家屬進行宣導，並給予相關的法律說明，鼓勵其勇敢求助，並遠離風險陷阱。

    明德外役監副典獄長呂維鈞表示，家庭支持不只是收容人個體的問題，世攸關下一代的希望與安穩；將持續結合社會資源，公私協力，拓展關懷行動。

    獄方也藉此傳遞即時的溫暖，讓收容人家庭得以安穩生活，為孩子們的未來點亮希望之光。

    明德外役監結合白玫瑰關懷協會，對許姓收容人家庭提供援助。（圖由明德外役監提供）

    明德外役監結合白玫瑰關懷協會，對許姓收容人家庭提供援助。（圖由明德外役監提供）

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