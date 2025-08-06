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    首頁　>　社會

    婦人落入六合彩陷阱失金280萬 2男提供帳戶給詐團慘了

    涉及詐騙的2個銀行帳戶持有人王男及蔡男，被判應連帶賠償馬婦280萬元，可上訴。示意圖。（資料照）

    涉及詐騙的2個銀行帳戶持有人王男及蔡男，被判應連帶賠償馬婦280萬元，可上訴。示意圖。（資料照）

    2025/08/06 08:27

    〔記者李立法／屏東報導〕詐騙集團利用個人帳戶及公司帳戶分層洗錢，馬姓婦人誤信六合彩詐騙技倆匯款280萬元，隨即被轉帳提領一空，馬婦驚覺受騙，為時已晚，報警處理後，並對涉及詐騙的2個銀行帳戶持有人王男及蔡男提告求償，屏東地院判決王、蔡2人應連帶賠償馬婦280萬元，可上訴。

    馬婦誤信自稱香港某公司經理話術，以為與該公司一起下注六合彩，就可獲得3000萬港幣，於是將280萬元匯入王姓男子個人帳戶，詐騙集團隨即分成3筆金流，轉帳至蔡姓男子成立的開發公司銀行帳戶，馬婦查覺受騙後，已追不回匯款，警方發現詐騙集團利用個人及公司帳戶分層洗錢，增加被害人追回款項難度。

    王男及蔡男事後被依詐騙共犯送辦，分別被法院判刑4個月及2個月；馬婦不甘受騙，提告向詐騙集團提供帳戶的王男及蔡男求償280萬元；蔡男喊寃，辯稱因公司貸款被盜用帳戶，導致公司倒閉，讓他無法以公司名義承攬工作，他也是受害者。

    屏東地院並不採信蔡男說詞，王男也未出庭抗辯，法官認為王、蔡2人提供帳戶供詐騙集團使用，導致被害人受騙損失280萬元，王、蔡2人應連帶負起賠償責任。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    民眾應慎防投資詐騙技倆。（資料照，警方提供）

    民眾應慎防投資詐騙技倆。（資料照，警方提供）

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