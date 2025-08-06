嘉義水上凌晨驚傳殺夫命案！30歲女留在原地被逮

黃姓女子持水果刀刺殺先生。（警方提供）

2025/08/06 08:50

首次上稿 08:21

更新時間 08:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉三和村今天（6日）凌晨發生命案，30歲黃姓女子因與先生36歲莊男爭吵，竟持水果刀刺殺莊男，莊男送醫不治；警方獲報趕抵現場，將黃女逮捕，全案依殺人罪移送嘉義地檢署偵辦。

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水上警分局今天凌晨1點多獲報，水上鄉三和村有案件發生，警方到場時，發現莊男受有刀傷，緊急通報消防隊將傷者送醫治療，經急救後宣告不治死亡；警方將黃女逮捕，經瞭解雙方因故爭吵，黃女因而持刀刺殺莊男。

據了解，莊男與黃女疑皆為外送員，兩人育有3名子女，分別為7歲（小一）、5歲（中班）及2歲，據說雙方感情不佳，經常吵架，去年還曾互控對方家暴，目前幼兒已由嘉義縣社會局緊急安置；莊男身上胸口及背部均有刀傷，確切傷勢死因待檢察官及法醫相驗。

嘉義縣社會局獲報，已請社工關懷，案家為關懷處遇個案，社工安撫案家屬情緒，考量案家甫經重大變故，三名案子暫由親屬照顧中，並啟動案子緊急安置評估，後續提供案子妥善照顧，評估協助案家喪葬補助事宜。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

涉嫌殺害先生的黃女被逮捕。（警方提供）

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