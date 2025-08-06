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    虎爺燈座「偷天換日」變塑膠 行竊男子虧大了

    虎爺神像兩側的虎爺燈，燈座有銅製也有塑膠製。示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    虎爺神像兩側的虎爺燈，燈座有銅製也有塑膠製。示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/06 08:00

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕虎爺在民間信仰中可招財、打小人，南投縣賴姓男子到三山國王廟，將虎爺一對約2500元銅製燈座偷走，買1000元的塑膠燈座裝回去，廟公發現銅燈座被偷天換日，調監視畫面後報警，賴男坦承所為，照價賠償但拒和解，南投地院判處拘役30日，易科罰金折合3萬元。

    因為生病3、4年沒工作的賴姓男子，今年3月中旬中午近1點，到一間三山國王廟，將虎爺神像兩側的銅製燈座拔起來，用外套包起來帶走。

    賴男偷走銅製燈座後，到一家佛具行買了同尺寸的塑膠製燈座，再返回三山國王廟，趁無人注意將塑膠燈座裝回去虎爺燈。

    隔日廟公整理擦拭虎爺燈座，感覺燈座怪怪的，細看才發現燈座被偷天換日，調閱監視器畫面，果然看到有男子抱走銅製燈座，後來又回來裝上塑膠燈座。

    警方受理廟公報案後追查出偷天換日的是賴男，賴男也坦承是他換掉燈座，他沒有繳回銅燈座，也不願與廟方和解賠償，但有給廟方2500元，南投地院法官以偷竊罪名判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。

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