男子欠債不養家 法官判准2幼子「改從母姓」

阿惠向苗栗地方法院聲請變更子女姓氏、從母姓，法官判准。（資料照）

2025/08/06 07:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗男子阿德（化名）與女子阿惠（化名）婚後生有2子，但他未盡養家之責，並因欠債從家中挖錢，甚以子女性命為要脅、騷擾妻子娘家；離婚後也對子女不聞不問。不僅子女不想跟阿德姓，連阿德母親也因對兒子心灰而搖頭沒意見，阿惠向法院聲請變更子女姓氏、從母姓，法官判准。

阿德與阿惠婚後育有2子，婚姻期間阿強無法控制脾氣，在外積欠許多債務，常對阿惠及年幼子女大小聲，想方設法從家中取錢，若阿惠不從，就以子女性命為要脅，騷擾阿惠娘家，更長期未善盡扶養子女義務，雙方於2024年間經法院裁判離婚。

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離婚後，阿德行蹤不明、對子女不聞不問，也未給付子女扶養費用，照料養育之責全由阿惠肩負；阿惠不滿，向法院聲請聲請變更子女姓氏，讓子女從母姓。

法官審理，查阿德無出境也無在監在押，經合法通知也未到庭表示意見或提出抗辯；再佐以子女當庭表示「爸爸都沒有回來，都是媽媽養我們的」，都認為要跟媽媽姓。另，據阿惠庭呈其與婆婆、也就是阿德母親的手機對話，阿德母親也表示，「我也對兒子沒有指望，小孩跟誰姓沒有意義」。

法官審酌，2名子女自小迄今均與阿惠同住，長年由阿惠及家人照顧，阿德長期對子女未予聞問，未盡保護或教養義務；2子女雖未成年，但已具相當智識能力，本身有意願變更姓氏，與媽媽及其家人親情連結強烈且同居生活，為使子女對家庭產生認同感及歸屬感，認改從母姓應符合子女之利益。

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