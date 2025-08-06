已下市昶虹涉財報不實 前老董訊後請回、總經理交保

昶虹國際股份有限公司前董事長黃明和，訊後請回。（資料照）

2025/08/06 07:29

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，已下市昶虹國際股份有限公司（2443）2018年間與股東陳建飛所控制的境外公司交易煤炭後，卻涉嫌申報為非關係人交易訊息，涉財報不實；台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分4路發動搜索，並約談昶虹前董事長黃明和等14人，複訊後將黃請回，時任總經理冷錫光50萬交保、財務長陳意鈴20萬元交保，其他人請回。

昶虹國際設立於1996年間，原為為光碟及多媒體產品製造大廠，自2011年第二季起因光碟產品不符生產效益而停產後，從事大宗物資貿易及港區物流業務，及醫療器材（連續式正壓呼吸器 CPAP、助聽器、呼吸訓練器）銷售；怎料，去年間，昶虹因未依法令期限公告申報2023年度財務報告，後續又因未公告申報2024年度第1、2季財報，證交所遂公告終止其上市。

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檢調獲報，昶虹公司在2018年間與陳所控制的境外公司交易一筆逾億元、約400多萬美金的煤炭交易後，涉虛報為非關係人交易，涉財報不實。

檢察官昨指揮北機站，持法院核發的搜索票，搜索昶虹公司等3家公司共4處所，並約談黃明和、冷錫光及陳意鈴3名被告、11名證人到案查證釐清事實，全案朝違反「證交法」虛偽申報或公告不實財務報告及財務業務文件等罪嫌偵辦。

此外，昶虹國際前身「億麗科技」亦被控與時任億麗監察人、知名煤碳商陳建飛進行假交易，一、二審法院均依證券交易法判陳建飛3年2月徒刑；陳建飛因另案詐貸被重判，棄保潛逃通緝中。

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