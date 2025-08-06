藉訴訟騙走老爸上千萬 詐欺撤告仍因偽造文書被判刑

林男涉嫌偽造法院等文書後，假借打官司名義，詐騙其父上千萬元，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2025/08/06 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓男子假借打官司名義，涉嫌詐騙老爸上千萬元，後來老爸雖原諒他，撤回詐欺取財告訴，但其觸犯偽造法院公文書部分，仍被高等法院高雄分院判處徒刑2年。

據了解，2018年3月起，至2021年3月28日止，被告林嫌因欠錢花用，假借以訴訟需要律師費、擔保金、翻譯費、會計師費用等名目，並涉嫌偽造高雄地院、橋頭地院、律師事務所、台大醫院等文書，以取信其父，共詐得上千萬元。

請繼續往下閱讀...

後來，林父發現有異提出告訴，高雄地檢署開偵查庭，林嫌因未到案被通緝，後經警方循線逮捕歸案，被依涉嫌詐欺取財罪和偽造文書罪起訴。

林嫌應訊辯稱，當時相關資料都是律師拿給他的，其父交付的現金，均轉交該律師，否認偽造文書等犯行。

高雄地院審期間，林父原諒兒子行為撤告，並因2人為2親等血緣關係，依法可不追究詐欺取財罪，但偽造文書罪部分，則判處有期徒刑2年。

林嫌不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回，尚未定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法