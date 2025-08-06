男子投資15萬「搞神祕」 警查看手機：詐騙啦！

警方耐心解說，拆穿是詐騙，男子才放棄匯款。（民眾提供）

2025/08/06 06:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名吳姓男子日前到銀行準備匯款15萬元，卻講不清楚投資項目，行員察覺有異機警通報警方到場，吳男卻大搞神祕，一度拒絕讓警方查看手機，最後在員警耐心解說下，才拆穿是詐騙而放棄匯款，不過吳男卻宣稱「自己有投資權利」，警方無奈，只能通知吳男家人跟當地銀行協助阻詐。

警方表示，1日上午，吳男至富邦銀行二林分行辦理匯款，行員關切用途時，他僅稱「匯給朋友」且拒絕多談，行員察覺有異，通報芳苑分局二林分駐所。警員到場後，吳男情緒開始激動，堅拒讓警方查看其手機，說自己有投資的權利。

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警方耐心解釋，近年常見的假投資詐騙手法，包括冒用名人名義、誘導下載假投資App、進LINE群洗腦，再誘騙匯款到人頭帳戶等套路，最後吳男決定放棄匯款，但仍心有不甘，憤然離去。

警方表示，吳男仍堅稱自己判斷無誤，擔心他轉往其他銀行匯款，因此已通知其家人協助把關，並請當地金融機構留意類似狀況。警方呼籲，民眾投資應選擇合法管道，對「高報酬低風險」話術務必提高警覺，若有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

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