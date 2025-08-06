涉發行特別股吸金1.7億 「絕對能源」前後負責人等7人聲押禁見

絕對創新負責人邱志豪訊後聲押禁見。（讀者提供）

2025/08/06 05:42

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下，追出絕對創新、絕對能源等公司涉未經證券主管機關核准，以發行甲種、乙種特別股權協議詐騙吸金1.7億元，檢方昨指揮調查局台北市調查處等單位兵分16路發動搜索，今凌晨複訊後聲押禁見絕對創新負責人邱志豪及其妻子王詩雅、前負責人及現任業務總監吳承峰等7人。

被聲押者還有絕對創新行政副總吳佳靜、經理人潘宏欣、副理黃永瀚、會計黃若蓁；潘的女友陳珮茹訊後100萬元交保並限制出境出海及限制住居；陳姓前員工、李姓員工訊後限制出境出海及限制住居。

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北檢預警中心是因高檢署發交金融機構通報重大詐欺及洗錢情資通報，向調查局洗錢防制處調取相關資料，綜整分析後，認本案具擴大追查價值，由預警中心檢察官指揮檢察事務官、台北處、大安分局溯源偵辦。

檢調警查出，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路3公司，涉嫌從2023年5月起迄今，推出甲種、乙種特別股權協議，透過幹部或業務在北、中、南據點舉辦說明會方式，向投資人宣稱保證獲利，其中甲種股權年利率25％，乙種股權年利率為42％，且投資3年期滿，公司即可買回股票。

預警中心檢察官在被害者尚未通報情況下，發揮預警效果，主動介入偵辦，經初步清查，本案被害者近200人，吸金詐騙金額約1.7億元。

檢察官昨指揮檢察事務官、台北處、大安警分局兵分16路發動搜索，並查扣逾5千萬元款項，挽回被害者部分財損，另約談邱志豪、吳承峰等人到案查證釐清事實，全案朝違反銀行法吸金、證交法未經申報生效擅自發行有價證券、刑法加重詐欺及洗錢等罪嫌偵辦。

絕對創新前負責人及現任業務總監吳承峰訊後也聲押禁見。（讀者提供）

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