「田僑仔」爭產開BMW撞飛弟 聚眾施強暴起訴

台南地主家族，方姓兄弟因家產分配問題不合，方姓胞兄開車撞非胞弟。（民眾提供）

2025/08/06 05:47

〔記者王捷／台南報導〕台南「田僑仔」家族的方姓兄弟因土地、房產過戶引發殺機，去年一月總統選舉期間，方姓大哥糾6名友人，並開BMW休旅車撞飛擔任監票員的胞弟，再持械圍毆打到骨折，警方依殺人未遂等罪將7人送辦，但台南地檢署審酌證據後，改以聚眾施強暴、傷害起訴。

方男與胞弟因家產分配多年不合，在去年投票期間，方男與6名友人分乘4輛車到達安定區某處，方弟剛離開現場即遭方男開車衝撞倒地。方弟起身逃至一旁空地，7人隨即追趕，其中方男持木塊、白姓男子持木棍、鍾男持球棒、石男持鐵棍，其餘人則徒手攻擊。

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方弟倒地後仍遭圍毆，造成頭部外傷、臉部撕裂約6至8公分、四肢擦挫及左腳外踝骨折，全案經監視器畫面、勘驗筆錄與診斷書佐證，另有證人證述可資佐證。

雖然被告一方辯稱是徒手攻擊，對整件鬥毆案不知情，只是僅為替方男搬貨，並稱是先看到方弟動手才追擊，但檢察官認定，7人從抵達、衝突、離開僅間隔一分鐘，全程未見搬運物品；要是真擔心方弟反擊，應離開或報警，怎會追去空地持械圍毆，因此沒有採信他們的辯詞。

對於殺人未遂與重傷害的認定，檢察官認為，7人雖持械攻擊，但未見使用致命性利器，也無長時間或反覆加害；方弟倒地後已無反擊能力，但被告一行人也乘隙致命追打，所以很難認定有殺人故意。雖然方弟傷勢很重，但沒有達到身體功能嚴重減損的程度，所以不構成重傷害。

方姓胞弟的傷勢。（民眾提供）

方姓胞弟遭眾人持械毆打，滿身瘀傷、骨折。（民眾提供）

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