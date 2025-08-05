竹科女經理遭客戶襲胸罹憂鬱症求償 法官柔軟判決文勉其振作重返職場

竹科女經理與客戶應酬時遭襲胸，因心理嚴重受創無法待在原職場被迫離職，憤而求償。（情境照）

2025/08/05 23:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科某公司專案經理陳女在應酬時，因不勝酒力遭客戶張男連續襲胸，事後心理嚴重受創，無法重返職場，憤而向張男求償，新竹地院認為張男侵害情節重大，判決賠償102萬元。

特別的是，陳女因心理創傷無法重返職場，向張男求償勞動力減損440萬元，法官認為她有痊癒可能而沒准許，但法官卻語重心長地期勉指出，陳女是被害人，沒有做錯事情，錯的是職場喝酒應酬文化，錯的是公司事後未給員工支持及補救措施。期許陳女切勿反芻創傷，「請邁步向前，一定有機會找到溫暖人性的新公司新職位！」

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專案經理陳女說，112年7月客戶張男邀她與同事在新竹縣竹北市某餐廳餐敘，她因不勝酒力酒醉趴桌休息，張男竟將左手伸入她衣物內撫摸背部並碰觸左胸側，接續趁聚餐散會攙扶她離開座位之際，以雙手環抱，並將左手伸入衣服內碰觸左胸部猥褻得逞。

陳女說，案發後因受創甚深，須接受心理諮商，難以直接重返職場，故於案發後隔日請假4個月不能工作，留職停薪共受有35萬元工作損失。

陳女因身心劇烈受創罹患憂鬱症，歷經請假、留職停薪、復職仍無法改善，已達心理崩潰程度，不得已離職，迄今仍因心理創傷無法重返職場，張男犯行造成她深層長期創傷，勞動力減損440萬元。

另案發當下，陳女怕得罪公司大客戶即張男，不敢大聲制止犯行，僅能默默用手擋下持續侵犯，不料案發後公司及當時在場主管均未給她有效心理支持，使她在職場被孤立，並因心理嚴重受創，無法待在原職場而被迫離職。

陳女說自己一路從私立科大憑藉自身努力終於成為公司倚重的專案經理，離職前月薪高達9萬多元，如今卻因本案心理創傷被迫離開一路打拚7年多的職場，亦使她對人際信任、自我價值及職場歸屬感產生重大崩解，迄今難以回復，精神上受有莫大損害，求償精神慰撫金100萬元。合計向張男求償575萬元。

張男則說，當時處於酒醉狀態，不太記得當下發生何事，事後觀看監視器畫面始發現自己酒後失態碰觸陳女胸部，十分懊悔並向公司提離職，係因高層慰留始持續任職，刑案中亦提出願以35萬元和解，然遭陳女拒絕。

勞動力減損部分，法官認為案發迄今約2年期間，尚不足以評估陳女長期工作能力是否減損，況陳女有斷斷續續尋求醫療及心理諮商協助，有痊癒可能，故請求賠償減少勞動能力損失440萬元，即屬無據。

法官調查張男年薪4百多萬元，經濟能力甚好，竟利用客戶與其應酬喝醉之際，假借幫拍背、攙扶，趁機將手伸進衣服內撫摸並碰觸胸部2次，使被害人案發後須請長假至精神科治療及心理諮商，最終不得已離職，侵害情節重大，判賠精神慰撫金70萬元，加上工作損失32萬元，共計張男應賠償102萬元。

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