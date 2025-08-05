8/5今彩539頭獎開1注！800萬獎落台北

8月5日開獎的第114000189期今彩539開出1注；第114000076期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/05 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月5日開獎的第114000189期今彩539開出1注，由台北市中正區汀州路二段1號「來就富彩券行」開出；第114000076期大樂透頭獎則摃龜。

第114000076期大樂透中獎號碼「01、20、34、36、37、40，特別號：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共19注中獎，每注可得10萬4784元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬9102元；伍獎共1381注中獎，每注可得2000元；陸獎共2071注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3375注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7010注中獎，每注可得400元。

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第114000076期49樂合彩中獎號碼為「01、20、34、36、37、40」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共74注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2713注中獎，每注可得1250元。

第114000189期今彩539中獎號碼為「13、20、21、32、37」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共5439注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5300注中獎，每注可得50元。

第114000189期39樂合彩中獎號碼為「13、20、21、32、37」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共147注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7981注中獎，每注可得1500元。

第114000189期3星彩中獎號碼為「464」。壹獎共33注中獎，每注可得5000元。

第114000189期4星彩中獎號碼為「1070」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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