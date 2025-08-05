結紮後妻子竟懷孕流產 綠帽夫崩潰揪出「播種小王」

陳姓男子從張姓妻子座車上的行車紀錄器發現妻子與同公司黃姓男同事有超友誼的交往互動。示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/08/05 18:50

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與張姓女子結婚後，陳男於2019年間結紮，他於2024年底發現妻子較晚下班，追問得知妻子與同公司黃姓男同事外出，再查看妻子座車行車紀錄器，發現妻子外遇黃男有超友誼交往、曾多次上旅館嘿咻，並懷孕流產。因陳男已結紮，足證妻子懷孕是黃男播的種，提告向兩人求償，台南地院判黃男須賠10萬元給陳男。

陳男控訴，據了解，其妻與黃男從2024年8月開始交往，兩人曾一起到多家汽車旅館幽會。之後，2024年底1次妻子較晚下班，他心疑追問妻子，妻子坦認當天與黃男外出，他並在妻子手機內資料發現妻子多次到汽車旅館、並懷孕後流產。他早在2019年3月做輸精管結紮，妻子竟能懷孕，顯見妻子與黃男有不當交往。

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張女與黃男否認陳男提出的搜尋紀錄翻拍照片是張女手機所有，無法證明被告兩人有一起到汽車旅館；但兩人不爭執行車紀錄器的內容，兩人曾於2024年11月到2025年1月短暫交往，只發生1次性行為，張女就懷孕了；不過先前張女與陳男的感情就不好，難認2被告侵害陳男配偶權情節重大。

法官查認，張女外遇黃男發生性關係、還懷孕後流產，確已侵害陳男的配偶權；照片部分，陳男未能舉證，難認其主張是真實；此外，不論陳男與張女夫妻感情是否已生破綻，陳男配偶權仍不容他人恣意侵害，依原、被告彼此社會、經濟等條件，判兩名被告應連帶賠償20萬元給陳男。

雖然法官也認為張女應賠10萬元給丈夫，但法官查出，陳男曾對妻子說「若男生（指小王）不處理，我會告到底，我可以保證你（指張姓妻子）不會是被告」。法官說，既然陳男這麼說過，那就免除張女10萬元的賠償責任。陳男與張女也於2025年1月間離婚。

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