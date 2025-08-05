獨家》路口大迴轉伏擊 凶嫌「身材劣勢」狠殺詹智能

黃嫌在詹男的保時捷休旅車旁徘徊埋伏（左圖），兩人在超商外扭打，一路打進店內衍生凶殺命案（右圖）。（民眾提供）

2025/08/05 18:48

〔記者許國楨／台中報導〕一場疑為女友討公道的伏擊殺人震撼上演，無限夢想公司老闆詹智能昨駕車到熟悉的超商，竟成為黃姓男子獵殺目標，黃嫌自北部南下埋伏，因詹男體格壯碩，擔心「身材劣勢」吃虧，特別找來康姓友人「助威」撐場，兩人共乘轎車犯案，目前黃嫌已收押禁見，康男也於今日在台北萬華落網。

案發當時場面驚心動魄，根據描述，詹男身材壯碩，體格明顯小一號黃嫌才找來康男一起南下助威，昨兩人一早共乘黃嫌借來的轎車抵台中後，因黃嫌聲稱從女友得知，女友曾與詹男在豐原區南陽路上該超商碰面，且詹男就住在豐原區也常到該超商約人談事情或消費，因此精準鎖定該超商沿著南陽路反覆繞行。

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直到昨上午看到詹男駕駛的保時捷休旅車出現停在超商前，剛好在對向車道駛經的黃嫌見機不可失，立即在超商前的路口大迴轉，接著經過休旅車後將轎車停在不遠處，黃嫌立即下車在休旅車旁徘徊等候，見詹男步出超商後立即上前發生扭打，從超商外打到店內血濺現場，衍生凶殺命案。

犯案後，黃嫌開車逃離現場，約一小時後帶著凶刀前往第二分局投案，供稱是因女友遭性騷才痛下殺手，然而同行的康男則從容步行離去，直到今（5）日下午在台北萬華落網，據指出，康男初步表示以為只是幫朋友去理論，並不知道黃會攜刀行兇，更沒料到會鬧出人命，過程中他都沒動手。

全案目前依殺人罪擴大偵辦，黃嫌已遭法院裁定羈押禁見，檢警也針對康男進一步釐清是否共犯關係。

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