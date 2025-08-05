防堵第三方支付衍生洗錢等犯罪 調查局邀學者、專家填補缺漏

調查局上週舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，邀集司法實務與學界專家，從數位經濟面思索防堵詐欺與防制洗錢對策。（調查局提供）

2025/08/05 18:34

〔記者王定傳／台北報導〕調查局上週舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，邀集司法實務與學界專家，針對近期備受矚目的「九州集團博弈洗錢案」進行深入剖析，探討第三方支付在非法資金流通中的角色，從數位經濟面思索防堵詐欺與防制洗錢對策；調查局副局長吳以公指出，從九州等案偵辦過程發現，有第三方支付業者與犯罪團體合作涉洗錢，行為嚴重危害第三方支付交易秩序與誠信，亟需研擬防制對策填補缺漏，並強化公私協力，全面防制第三方支付衍生犯罪行為。

調查局指出，洗錢防制法第6條修正條文去年11月公告實施，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄的「三支」業者不得提供相關服務，以防範不法分子利用第三方支付管道從事洗錢等犯罪，惟第三方支付快速發展仍帶來新的犯罪風險。

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吳以公指出，調查局偵辦九州案過程中，發現犯罪集團成員利用OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取賭資438億餘元，並掩飾、隱匿詐欺集團1853萬餘元詐欺不法所得來源及去向，且近期連續偵辦易沛（涉洗錢54.6億元）、旺沛（涉洗錢60億元）、台灣里（涉洗錢50億元）等業者涉洗錢，嚴重危害第三方支付交易秩序與誠信，亟需研擬防制對策填補缺漏。

受邀與會的台灣大學法律系副教授楊岳平指出，我國於2021年間對虛擬資產及第三方支付有較為明確洗錢防制規範，之後由數位發展部數位產業署負責行政監理，九州案涉及洗錢防制法，在去年修法前後不同面向，亦可思考修法前後行政監理與詐欺防制、洗錢防制政策連動程度。

第三方支付服務業商業同業公會籌備會主委劉士維指出，疫情期間，實體店家轉為網路銷售，促成第三方支付產業蓬勃發展，但不肖業者卻利用該工具從事犯罪，公會將透過自律公約協調同業落實洗錢防制、資恐防範及風險管理，並協助數位產業署進行產業監理

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橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇指出，金管會禁止銀行將虛擬帳號提供給自然人，故銀行僅能提供虛擬帳號予法人，但今日透過第三方支付讓自然人得以使用虛擬帳號，衍生人頭帳戶風險與政策管理問題。

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