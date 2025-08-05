已下市昶虹涉財報不實 檢調4路搜索約談前老董

台北地檢署。（資料照）

2025/08/05 17:59

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，已下市昶虹國際股份有限公司（2443）2018年間與陳姓董事的公司交易煤炭後，卻涉嫌申報為非關係人交易訊息，涉財報不實；台北地檢署今指揮調查局北機站兵分4路發動搜索，並約談昶虹黃姓前董事長等14人，全案朝證券交易法虛偽申報或公告不實財務報告及財務業務文件罪嫌偵辦。

昶虹國際設立於1996年間，原為為光碟及多媒體產品製造大廠，自2011年第二季起因光碟產品不符生產效益而停產後，從事大宗物資貿易及港區物流業務，及醫療器材（連續式正壓呼吸器 CPAP、助聽器、呼吸訓練器）銷售；怎料，去年間，昶虹因未依法令期限公告申報2023年度財務報告，後續又因未公告申報2024年度第1、2季財報，證交所遂公告終止其上市。

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檢調獲報，昶虹公司在2018年間與陳姓董事的公司交易一筆逾億元、約400多萬美金的煤炭交易後，涉虛報為非關係人交易，涉財報不實。

檢察官今指揮北機站，持法院核發的搜索票，搜索昶虹公司等3家公司共4處所，並約談黃姓前董事長等3名被告、11名證人到案查證釐清事實，全案朝違反「證交法」虛偽申報或公告不實財務報告及財務業務文件等罪嫌偵辦。

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