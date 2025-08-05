辦門號退租咆哮叫罵被噴辣水、上腳銬 女求國賠200萬遭打臉

北市陳姓女子辦理門號退租事宜，疑有大聲咆哮、叫罵情事，遭員警噴辣椒水並實施管束，她質疑警方執法過當請求國賠200萬元，高等法院認為員警乃合法執行職務，判陳女敗訴。（記者楊國文攝）

2025/08/05 18:10

〔記者楊國文／台北報導〕北市陳姓女子到北市中華電信門市欲辦理門號退租事宜，與2名店員發生爭執，疑有大聲咆哮、叫罵情事，北市信義分局員警獲報到場，認為陳女有危害公共安全之虞，對陳女噴辣椒水並實施管束等，並帶回警局上腳銬，陳女指控員警執法過當，訴請國賠200萬元，及2店員各應賠償她精神慰撫金15萬元；高等法院認為員警是合法執行職務、2名店員也未損害其名譽，判陳女敗訴。

陳姓女子主張，2021年4月8日中午在中華電信北市五分埔門市因辦理門號退租事宜，與石姓、潘姓店員發生爭執。信義分局派員警到場處理，員警在不符合管束要件下，強制她上警車並對她噴辣椒水，抵達警局後還強拖至2樓並上腳銬，且未告知拘提或逮捕原因，也未通知其親友，員警對她不當執法，使她衣物麿損，並造成左上臂紅腫、瘀傷與雙腳踝受傷，並患有焦慮症，因此請求北市信義分局應國家賠償其衣物毀損、醫療費及非財產上損害共200萬3230元。

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另外，中華電信石姓、潘姓店員在於警詢時誣指她有藉端滋擾行為，侵害其名譽，應各賠償她精神慰撫金15萬元。

台北地院審理時，北市信義分局指稱，中華電信五分埔門市是公共營業場所，陳女因不滿服務人員無應其要求，竟在該處大聲咆哮、叫罵，不但干擾該門市營運，更有可能危及到一旁背負幼童造成現場秩序大亂，有致生安全危險的疑慮，因此先透過使用辣椒水暫緩陳女不理性行為，後來再於管束期間以腳鐐方式使她無法再實施攻擊行為，一依依法行事。

台北地院認為陳女請求國賠、中華電信人員賠償均無理由，判她敗訴。陳女不服，上訴高等法院。

高等法院依據北院勘驗員警密錄器結果，認為員警到場後，陳女仍有滋擾五分埔派出所門市營運的行為，並已影響其業務，陳女經勸說後仍不聽勸阻，又與警方發生拉扯，並危及其他顧客身體安全，確有危害公共安全之虞，員警認為陳女有違反社會秩序維護法行為，有權強制陳女隨同返回警局，並對她實施管束，另外，員警以辣椒水噴灑陳女以制止其抗拒，尚未逾必要的程度，應屬合法執行職務，並無不當。

另外，中華電信2店員在警詢時僅單純陳述事實，未侵害陳女名譽。

高院認定陳女請求國賠及2店員精神賠償，均無理由，今判決陳女敗訴。

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