惡意擋救護車、還闖紅燈 轎車駕駛收2張紅單、駕照也被吊銷

雲林縣消防局救護車執行勤務載送急重症患者就醫，竟遭轎車駕駛惡意擋道，斗六警方接獲檢舉依法開罰。（圖為示意圖，非新聞事件車輛。記者黃淑莉攝）

2025/08/05 17:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗六日前發生一輛轎車疑似惡意阻擋執行勤務中的雲林縣消防局救護車，不僅無視消防人員鳴笛示警，還闖紅燈，斗六警分局接獲民眾檢舉，依未避讓救護車、闖紅燈等違規事實，開出2張罰款，且吊銷駕駛執照。

雲林縣消防局緊急救護科技正黃朝群指出，事件發生在上個月初晚上快8點左右，救護車要載送一名急症且生命跡象不穩定的病患前往台大醫院雲林分院急救，行經斗六市成功路時有一輛轎車擋在救護車前往前直行，隊員觀察駕駛一隻手臂在車窗外，是可以清楚聽到救護車鳴笛聲，途中有許多車輛都做避讓。

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唯獨該車一直擋在前方，甚至闖紅燈，到了成功路大學路口還以左轉方式擋住救護車前進。

斗六分局第五組長何圳生表示，警方接獲民眾檢舉，依駕駛違規情形依法開罰，聽到救護車警號不立即避讓，可處3600元罰鍰，並吊銷駕照、闖紅燈可處1800至5400元罰鍰。

黃朝群表示，駕駛行駛道路遇救護車都會緊張，不知該往哪一邊閃，提醒遇到救護車靠近，首先以後照鏡觀察救護車的方向，若是在單行道救護車在後方可以打右側方向燈往右避讓，若是在兩線道可配合救護車方向以向左或向右方向避讓。

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