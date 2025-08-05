17年老車安全氣囊自爆 車主遭零件刺傷血濺駕駛座

17年老車安全氣囊自爆，金屬零件飛濺駕駛座。（民眾提供）

2025/08/05 17:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭傳出台灣本田車款Civic安全氣囊自爆意外，噴飛零件刺傷47歲楊姓車主肩膀，當場血濺駕駛座。據了解，這輛車2008年出廠，屬17年老車，並在車廠召回更換安全氣囊名單內，但車主尚未更換，車廠將派員關心並確認狀況，同時呼籲尚未更換氣囊車主，盡速回廠檢修。

警消接獲報案，47歲楊姓車主在住家發動車輛時，方向盤的安全氣囊疑不明原因爆開，肩膀等處當場遭噴出的金屬碎片割傷，駕駛座滿是鮮血及細碎零件，相當駭人。

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台灣本田部分車款，早年曾多次傳出氣囊爆開意外，針對高田安全氣囊問題，包含特定年份的Civic等車款，車廠均多次發布召回聲明，並主動通知車主檢修。

楊姓車主這輛Civic車款於2008年出廠，也在原廠召回名單內，車廠多次通知更換，不過車主尚未回廠檢修，對於意外發生，車商將派員關心，並確認車輛狀況。

陳姓資深汽車維修技師表示，高田安全氣囊問題，主要是部分安全氣囊膨脹器，在爆炸時可能無法正常展開，恐導致金屬碎片飛濺，過去傳出多起案例，若啟動車輛就自爆，沒外力撞擊下，恐是感測器故障，建議被通知召回車主，為了安全，一定要回原廠更換安全氣囊才是上策。

駕駛被自爆的安全氣囊零件刺傷，當場血濺駕駛座。（民眾提供）

安全氣囊自爆車款有在台灣本田召回檢修名單內。（民眾提供）

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