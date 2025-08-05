涉吸金逾3720萬元 金品軒總裁羅廷軒等人判賠770萬

金品軒集團涉以投資黃金吸金；另還招攬投資人購買集團未上市股票。（資料照）

2025/08/05 16:16

〔記者劉詠韻／台北報導〕金品軒鍊金廠公司與其高層涉嫌未經主管機關核准，對外公開招募資金並違法吸金，遭投資人提起民事求償。台北地方法院審理，認定金品軒集團實際負責人羅廷軒、登記負責人蘇珖量確有違法行為，應對羅男損失負連帶賠償責任770萬餘元。可上訴。

判決指出，羅廷軒為金品軒集團總裁，實際掌控鍊金廠公司業務；蘇珖量（VICTOR SOH KWANG LIANG）則為集團主席，同時為公司登記負責人，兩人共同營運集團業務，並涉嫌違法招攬不特定人投資。

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羅姓投資人表示，2018年間，經兩人介紹，先後投入近250萬元參與「瑞士PAMP黃金投資方案」及「新加坡魚尾獅黃金投資方案」。二人聲稱，投資可「保本」並提供高額報酬，使他進一步投入120萬元購買金品軒鍊金廠公司股份，又以408萬元購買集團旗下開曼公司股票。

羅男主張，該等投資計畫皆未經金管會核准，資訊揭露也嚴重不足，涉嫌違反銀行法、證券交易法，構成非法吸金與未經核准公開招募。

羅男指出，僅黃金投資部分，他已於2018年2月至4月間分四次交付資金，合計249萬2200元，雙方還約定提供與本金不相當的高報酬，致其誤信投資安全穩當，最終蒙受重大損失。

案件審理期間，羅廷軒與蘇珖量並未出庭，亦未書面答辯。台北地院法官援引先前刑事判決內容表示，兩人已共同犯《銀行法》非法經營收受準存款業務罪、證券交易法，分別被判處3年10月與3年8月徒刑，另與集團高層張紘偉、賴建成等人，仍有其他非法招募資金案件在高等法院審理中。

北院認為，羅男投資損失與被告違法行為間具直接因果關係，應適用《民法》侵權責任規定，因此判決羅廷軒、蘇珖量等人須就黃金投資損失249萬2200元、公司股份損失120萬元及開曼公司股票損失408萬元，共計777萬2200元，負連帶賠償責任。

實際上，台北地檢署早於2020年調查發現，金品軒集團自2014年起透過業務員推銷「新加坡魚尾獅」與「瑞士PAMP」兩款黃金投資方案，對外宣稱每公克售價2600元，最低投資20克，保證一年後回購，並每月發放保管費（即利息），利率為買入金額的1.3%，誇大宣傳吸引超過80人投資，違法吸金逾3720萬元。

2021年，檢方依違反銀行法、證券交易法，起訴蘇珖量等9名集團高層。

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