高雄苓雅分局李幸芳陞任澎湖白沙分局長 成唯一女性分局長

高雄苓雅分局李幸芳（右）陞任澎湖白沙分局長，成為這波唯一女性分局長。（警方提供）

2025/08/05 16:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署今公布下半年第二波中高階警官異動，高雄市警局苓雅分局防治組長李幸芳陞任澎湖縣警察局白沙分局長，成為此波唯一的女性分局長，李幸芳今天特地向現任苓雅分局長蔡鴻謀請益，吸取學長經驗。

這波中高階警官異動，還有四位三線一星督察補滿，包括蘇偉荃、林永勝、曾有慶、黃維章，曾、黃二人都是從金門調回本島，落腳高雄市警察局。

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這波人事調整唯一女性分局長李幸芳，警大63期刑事系，原本在督察系統，從鹽埕分局督察組長轉苓雅分局防治組長，前年考上分局長班，陸續派任到今年這一波，她排名第九名，獲派陞任澎湖縣警局白沙分局長。

蔡鴻謀表示，李幸芳工作認真、反應快、態度誠懇，有親和力，都能完成上級所交付的工作，同時也經過許多不同類型的職務歷練，是全方位稱職的幹部，相信陞任到澎湖縣警局，必能成為獨當一面、面面俱到的分局長。

不過，由於上一波分局長班，高雄市警局3位應試警官，面試後全部中箭落馬，不乏有優秀的督察組長、偵查隊長，引發警界議論，下一輪俗稱「小聯盟」的縣市分局長人事異動，高雄市警察局確定缺席了。

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