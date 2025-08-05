為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄苓雅分局李幸芳陞任澎湖白沙分局長 成唯一女性分局長

    高雄苓雅分局李幸芳（右）陞任澎湖白沙分局長，成為這波唯一女性分局長。（警方提供）

    高雄苓雅分局李幸芳（右）陞任澎湖白沙分局長，成為這波唯一女性分局長。（警方提供）

    2025/08/05 16:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕警政署今公布下半年第二波中高階警官異動，高雄市警局苓雅分局防治組長李幸芳陞任澎湖縣警察局白沙分局長，成為此波唯一的女性分局長，李幸芳今天特地向現任苓雅分局長蔡鴻謀請益，吸取學長經驗。

    這波中高階警官異動，還有四位三線一星督察補滿，包括蘇偉荃、林永勝、曾有慶、黃維章，曾、黃二人都是從金門調回本島，落腳高雄市警察局。

    這波人事調整唯一女性分局長李幸芳，警大63期刑事系，原本在督察系統，從鹽埕分局督察組長轉苓雅分局防治組長，前年考上分局長班，陸續派任到今年這一波，她排名第九名，獲派陞任澎湖縣警局白沙分局長。

    蔡鴻謀表示，李幸芳工作認真、反應快、態度誠懇，有親和力，都能完成上級所交付的工作，同時也經過許多不同類型的職務歷練，是全方位稱職的幹部，相信陞任到澎湖縣警局，必能成為獨當一面、面面俱到的分局長。

    不過，由於上一波分局長班，高雄市警局3位應試警官，面試後全部中箭落馬，不乏有優秀的督察組長、偵查隊長，引發警界議論，下一輪俗稱「小聯盟」的縣市分局長人事異動，高雄市警察局確定缺席了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播