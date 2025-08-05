桃園惡男酒後揮刀砍父 拒捕踢咬釀4警受傷

李男持開山刀砍殺父親，警方查扣作案凶刀。（記者余瑞仁翻攝）

2025/08/05 16:18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市25歲李姓男子今年3月14日深夜酒後返家，與其父親因細故發生口角扭打衝突，李父為此打電話報警引來李男大暴走，從房間抄出1把開山刀追砍殺父，造成其父臉、頸、手部多處刀傷；警方獲報趕抵見狀實施逮捕時，李男抗拒逮捕以腳踢、口咬造成4員警受傷，經警方壓制逮捕送辦，桃園地檢署近日依殺人未遂及妨害公務、傷害罪嫌將李男提起公訴。

檢警調查，李男與其父親同住在桃園市中壢區，因李男遊手好閒常被其父訓斥，雙方關係不佳，今年3月14日深夜11點30分許，李男在外飲酒後返家被其父親責問，雙方爆發口角衝突還一度扭打，李父為此打電話報警；李男見狀大為不滿，衝進房間內抄出1把開山刀朝其父親的臉部、頸部、手部等部位揮砍，造成李父多處刀傷大量出血。

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中壢警分局員警獲報抵達現場時發現李父被砍傷，上前要壓制逮捕李男時，李男抗拒逮捕以腳踢、口咬釀成胡姓副所長、陳姓巡佐及郭姓、方姓警員雙手手指、上臂及小腿擦挫傷，隨後被警方以優勢警力壓制逮捕；李父經送醫診治幸無生命危險。

警方訊後將李男依殺人未遂、妨害公務、傷害罪嫌移送檢方偵辦。桃園地檢署檢察官調查時，李男坦承上情，檢方以李父堅持提告、員警職務報告、密錄器影像及驗傷單等證據，認為李男犯案事實明確，偵結將他依殺害直系親屬未遂、妨害公務及傷害罪嫌起訴，並請法官採一罪一罰判處適當之刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中壢警分局4員警逮捕時李男遭對方腳踢、口咬，造成手臂、小腿擦挫傷。（記者余瑞仁翻攝）

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