沒在怕？當街抽喪屍菸彈 脫序女對警喊：芒果口味啦

洪姓女子在街頭路倒，警察趕到時她還當場吸喪屍菸彈，還不斷自稱「芒果口味」。（民眾提供）

2025/08/05 16:02

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名洪姓女子4日晚間在安平區街頭突然暈倒，警方抵達時，她正在抽「電子煙」，但面對警方詢問，洪女已神智不清、不斷講「就說是芒果口味」。經過檢驗，洪女在路邊抽「喪屍菸彈」才失序，訊後依法送辦。

南警四分局育平派出所4日晚上7時許接獲通報，洪女倒臥馬路中央，她在暈倒前步伐不穩、眼神渙散，行經路口時突然跌倒，引起民眾關注，有人將她攙扶至騎樓休息並報警。

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原來當時洪女在等計程車，因為無聊竟當街抽「喪屍菸彈」，警方到場後，她還在吞雲吐霧，警方立即詢問是否有吸食毒品，洪女此時已神智不清，只是不耐煩地說是「芒果口味」，警方立即制止，並懷疑其所持電子煙內含第二級毒品依托咪酯，隨即將人帶返所偵辦。

在警所過了1、2個小時，洪女才清醒，經初步篩檢，她尿液呈依託咪酯陽性反應，並交出電子煙彈，訊後將她依毒品罪嫌移送。

警方指出，「喪屍菸彈」外觀與普通電子煙無異，但內容物可能摻入依託咪酯等強效中樞神經抑制劑，使用後會導致幻覺、抽搐、失控等症狀，甚至出現類似喪屍般的行為，對個人與公共安全皆有巨大風險，若發現疑似毒品相關情事，應立即通報警方。

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